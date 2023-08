Mercadão do Óculos tem mais de 200 VAGAS ABERTAS!

Veja o que é necessário para se candidatar e não perca tempo!

O Mercadão do Óculos, rede com anos de dedicação ao ramo óptico, que começou sua trajetória vendendo equipamentos que faziam lentes, está com ótimas vagas de emprego disponíveis. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre, dê uma visualizada em alguns dos cargos abertos:

Auxiliar de Suporte e Relacionamento – São José do Rio Preto – SP – Efetivo;

Consultor (a) Comercial – São José do Rio Preto – SP – Efetivo;

Consultor (a) de Implantação – São José do Rio Preto – SP – Efetivo;

Assistente Contábil – São José do Rio Preto – SP – Efetivo;

Analista Fiscal Sr. – São José do Rio Preto – SP – Efetivo;

Divulgador (a) Externo – Alfenas – MG – Efetivo;

Divulgador (a) Externo – Americana – SP – Efetivo

Divulgador (a) Externo – Baixo Guandu – ES – Efetivo;

Divulgador (a) Externo – Balneário Camboriú – SC – Efetivo;

Divulgador(a) Externo – Brodowski – SP – Efetivo;

Gerente de Ótica – Conceição de Macabu – RJ – Efetivo;

Gerente de Ótica – Coronel Vivida – PR – Efetivo;

Gerente de Ótica – Criciúma – SC – Efetivo;

Vendedor (a) – Casa Branca – SP – Efetivo;

Vendedor (a) de Ótica – Alfenas – MG – Efetivo;

Vendedor (a) Ótica – Araguari – MG – Efetivo;

Dentre outras.

Mais sobre o Mercadão do Óculos

Dando mais informações sobre a empresa, vale destacar que o Mercadão do Óculos ocupa a posição de 3ª maior rede de óticas do Brasil. Com mais de 500 lojas, está também no ranking das 50 maiores franquias em nível nacional. Chancelados há 5 anos consecutivos com o selo “Excelência em Franchising” da ABF (Associação Brasileira de Franchising), não à toa é um excelente local para se trabalhar.

Como se candidatar em uma das vagas?

Como você já pôde conferir a lista de vagas, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

