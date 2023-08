Mercado livre lança streaming GRATUITO e abre concorrência com a Netflix

O Mercado Livre é uma plataforma versátil e em constante expansão. Após consolidar seu sucesso com uma ampla gama de produtos em diferentes segmentos, a empresa agora se prepara para dar um passo ousado no mercado de entretenimento digital.

Enfrentando gigantes como Netflix, Amazon, HBO e Globo Play, a empresa planeja lançar seu próprio serviço de streaming.

Com o objetivo de oferecer uma experiência inédita aos seus usuários, a empresa visa disponibilizar uma plataforma gratuita de vídeos no Brasil e em outros países da América Latina.

O serviço estará acessível tanto através do aplicativo para celular quanto pelo site da companhia, proporcionando aos espectadores a liberdade de assistir a conteúdo exclusivo onde e quando desejarem.

A expansão para o setor de streaming representa uma oportunidade significativa para o Mercado Livre aumentar sua presença na vida cotidiana dos consumidores, oferecendo uma gama mais ampla de produtos e serviços.

Além disso, essa jogada estratégica pode atrair novos usuários e fomentar maior engajamento com sua plataforma já consolidada de comércio eletrônico.

Enfim, quer saber muito mais sobre essa super novidade? Vem com a gente nessa leitura, organizamos aqui todas as informações disponíveis sobre o lançamento da nova plataforma de streaming.

Antes de tudo, confira algumas informações adicionais

Então, antes de você saber como vai funcionar essa nova empreitada do Mercado Livre, é importante saber de algumas informações sobre o e-commerce.

Assim, o Mercado Livre é amplamente reconhecido como uma das principais plataformas online para a venda de produtos. Com uma ampla variedade de categorias disponíveis, os usuários podem encontrar nichos diversos dentro do mesmo portal.

A empresa tem se mantido em constante expansão, oferecendo não apenas uma gama diversificada de produtos, mas também uma variedade de serviços complementares para seus usuários.

Um desses serviços é o Mercado Pago, uma conta digital oferecida pela empresa que facilita transações financeiras online de forma segura e eficiente. Além disso, o Mercado Livre também lançou uma maquininha para cartão, tornando mais fácil para pequenos e médios vendedores aceitarem pagamentos com cartão de crédito e débito.

Outro diferencial é a sua abrangente logística. A organização oferece serviços de entrega e distribuição, permitindo que os vendedores atendam clientes em diferentes regiões do país de forma rápida e confiável.

Além de suas operações no Brasil, a empresa está se expandindo para outros países da América Latina. O Mercado Play, o streaming do Mercado Livre, está prestes a ser lançado também em países vizinhos como Argentina, Colômbia, México, Chile, Peru, Uruguai e Equador.

Dessa forma, a empresa busca conquistar novos mercados e fortalecer sua presença na região.

Todavia, o objetivo do e-commerce é ainda mais ambicioso. A empresa planeja alcançar todos os países em que atualmente oferece seus serviços de venda online.

Você pode se interessar em ler também:

Como vai funcionar a nova plataforma de streaming do Mercado Livre?

O vice-presidente de entretenimento do Mercado Livre, Luiz Barros, revelou recentemente os planos ambiciosos da empresa para alcançar um público significativo na América Latina que ainda não aderiu a nenhuma plataforma de conteúdo pago.

A estratégia é criar um streaming próprio que se torne a opção preferida do dia a dia para essas pessoas.

Com o intuito de atrair e cativar esse público, a plataforma oferecerá um vasto catálogo gratuito, composto por cerca de seis mil horas de conteúdo diversificado.

Dentre eles filmes, séries, documentários, reality shows e outros produtos de audiovisual. A variedade de opções promete atender a diferentes gostos e interesses dos espectadores.

Além do catálogo próprio, os usuários do Mercado Livre terão acesso a conteúdos adicionais disponibilizados por meio de parcerias com gigantes do entretenimento, como Disney+, Star+, Max e Paramount+.

Assim, Essa sinergia permitirá que os espectadores desfrutem de um leque ainda mais amplo de opções de entretenimento, tornando a experiência do streaming do Mercado Livre ainda mais atrativa.

Como acessar?

Acessar será extremamente fácil, siga os passos abaixo:

Antes de tudo, abra o aplicativo do Mercado Livre e faça o login com suas credenciais; Depois, na tela inicial, localize e clique na opção “Mercado Play”, identificada por um card com a etiqueta “Novo”; Prontinho, agora é só desfrutar de uma ampla variedade de filmes e conteúdos, todos disponibilizados de maneira completamente gratuita.

Observação: não há necessidade de realizar um novo login ou então baixar outro aplicativo para acessar esses conteúdos.