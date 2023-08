Mesa redonda de previsões de Jake Paul contra Nate Diaz: Quem vence Paul contra Diaz e como?

Jake Paul26, e Nate Diaz, 38, finalmente colidem na noite de sábado em uma luta de boxe de 10 rounds, que acontece no American Airlines Center em Dallas, Texas. Antes da ação, Shaun Al-Shatti do MMA Fighting, Alexander K. Lee, Jed Meshew e Damon Martin voltaram à mesa redonda para prever o vencedor de Paul x Diaz.

Lee: Quando essa luta foi anunciada pela primeira vez, pensei o mesmo que todo mundo: Jake Paul provavelmente vai derrotar Nate Diaz e todos nós vamos ficar um pouco tristes com isso. Apenas olhando para os fatos, Paul é maior, mais jovem, mais atlético, e ele, você sabe, realmente lutou boxe. Quão bem ele tem lutado permanece em debate, mas é difícil abalar a imagem de Diaz igualando as estrelas do MMA Tyron Woodley e Ben Askren, e depois destacando uma lenda amada em Anderson Silva. As coisas não pareciam boas para o filho favorito de Stockton.

Como essas coisas tendem a acontecer quando você está imerso na cobertura e pensando em uma luta de circo muito mais do que qualquer um deveria, eu me convenci a ser o azarão. Isso mesmo, Diaz Army, jogue os dedos do meio para cima, estou rolando com o próprio Sr. 209.

Reconheço que não poderia estar mais abaixo das perspectivas de Paul como boxeador depois de sua derrota nada inspiradora para Tommy Fury. Uma vez que Paul estava lá com um oponente que tinha um histórico legítimo de boxe, ele parecia exatamente o que é: um cara super famoso cuja fama excede em muito sua capacidade real de luta. E Fury também não se cobriu de glória naquela noite.

Então, mais uma vez, estou inclinado para o homem com mais experiência geral em luta, neste caso o briguento Diaz, um veterano de 27 lutas no UFC e sabe-se lá quantas lutas de rua nas noites de sábado. Sim, essa é a mesma lógica que usei uma vez para justificar Askren vencendo Paul, mas me sinto muito mais confiante aqui, visto que Diaz realmente tem habilidades de boxe confiáveis ​​e dois quadris funcionais.

Além disso, o que Paul vai fazer, nocautear Diaz? Eu pude ver uma paralisação cortada, mas Paul realmente conseguiu um desistente de um rebatedor no durável Diaz? Improvável, e assim que essa luta passar do sexto round, como Paul vai acompanhar o ritmo implacável de Diaz? Ele não vai.

Diaz por decisão.

Al Shatti: Isso é uma loucura porque sinto que o Príncipe da Positividade acabou de defender meu caso. Meu amigo acima está correto: Jake Paul é muito maior, muito mais jovem e no ano de nosso Senhor 2023, muito, muito mais atlético que Nathan Diaz. Ele também lutou boxe profissionalmente várias vezes (sete vezes, para ser exato!) E passou a maior parte de sua última meia década imergindo-se estritamente na doce ciência. Diaz não fez nenhuma dessas coisas.

Não aprendemos nada com os erros do nosso passado aqui? Eu já vi essa história acontecer quatro vezes antes e todas as quatro vezes que o MMA teve que aprender da maneira mais difícil que há uma grande diferença entre ser um lutador de artes marciais mistas de classe mundial e ser um boxeador profissional aceitável. Um Nate Diaz de 38 anos é um boxeador melhor do que um Anderson Silva de 47 anos, o último dos quais era muito maior, mais rápido e mais experiente com as nuances de usar luvas de 10 onças em outubro passado do que Diaz está em nesta fase do jogo? Claro que não.

Não interprete mal o que quero dizer – Diaz obviamente venceria (fácil e enfaticamente) em qualquer cenário de Joe Rogan “Quem está saindo vivo desta sala” com Paul. Mas o sábado não é nada disso, e já vimos exemplos suficientes do tropo Boxe x MMA para entender que as coisas raramente vão bem para o competidor que é o peixe fora d’água.

Também é um pouco estranho para mim descartar completamente a ideia de Paul nocautear Diaz. Claro, Diaz é mais duro do que um bife barato, mas ele já foi nocauteado antes (Josh Thomson) e é um homem perto dos 40 anos que sofreu uma quantidade excessiva de danos ao longo de uma carreira de 19 anos em esportes de combate. A represa se rompe para todos no jogo de luta eventualmente, e receber tiros de força repetidos ao longo de 10 rodadas de um ridiculamente rico jovem de 20 e poucos anos que tem recursos infinitos para despejar em seu treinamento parece o tipo de receita que pode se prestar a um resultado explosivo. Negar isso como um resultado potencial é uma mistura de pensamento positivo e supervalorização dos mitos de Diaz.

Olha, seria legal se Diaz ganhasse? Claro. Egoisticamente, prefiro não assistir a outra de nossas lendas desaparecendo se tornar o último escalpo na lareira de Paul. Diaz tem mais chances do que Ben Askren e Tyron Woodley? Claro, sinto-me confiante em dizer que sim. Mas a realidade é que Paul é quase um favorito de 6 para 1 em algumas casas de apostas por um motivo.

Paul vence por decisão, mas Diaz terá seu momento no UFC 263, onde marca o YouTuber no final e parte para sua próxima aventura reivindicando a vitória, como fez contra Leon Edwards.

Martin: É impressionante o quanto todos nós tentamos nos convencer a transformar uma luta aparentemente unilateral em algo muito mais competitivo, mas é difícil ver como Nate Diaz faz o trabalho contra Jake Paul.

Claro, o estilo de morte por mil cortes de Diaz o serviu bem no MMA, quando ele podia apenas golpear um oponente por 15 ou 25 minutos, exibir uma resistência incrível – e um jogo de luta de classe mundial – que lhe permitia obter mais vitórias do que derrotas, mas não vamos esquecer que o melhor de Stockton também foi, na melhor das hipóteses, um meio-médio subdimensionado e de nível médio na última parte de sua carreira no UFC, com um recorde geral de 5-5 na divisão.

Agora ele está subindo para 185 libras, está competindo em um esporte totalmente novo e está do lado errado de 30 quando o faz. Enquanto isso, Paul, apesar de todos os seus defeitos, não é um boxeador terrível, ele tem 26 anos, soca como um caminhão e anda legitimamente pesando 200 libras em seus dias de folga.

Para seu crédito, Paul tem sido incrivelmente inteligente em escolher sua oposição, porque ele está conseguindo conseguir lutas de destaque e de alto nível com o mínimo de risco para seu histórico ou reputação. Fora sua derrota para Tommy Fury – o único oponente com um currículo de boxe semelhante – Paul derrotou vários meio-médios e uma lenda de 48 anos em Anderson Silva, que também foi a única pessoa além de Fury que efetivamente se igualou a ele em tamanho.

Em vez de correr para uma revanche com Fury novamente, Paul jogou de forma inteligente ao mergulhar de volta no pool de MMA e oferecer a Diaz um grande dia de pagamento como um agente livre finalmente livre de seu contrato com o UFC. Paul sabe que tem todas as vantagens nessa luta – ele é mais alto, maior, bate mais forte e tem anos de experiência no boxe em comparação com Diaz.

Pode haver algumas trocas divertidas neste, e Diaz dando um soco e acenando para Paul avançar vai levantar a multidão, mas é difícil imaginar que seja muito mais competitivo do que isso. Além disso, não vamos esquecer, Diaz sofreu muitos danos durante sua carreira e sua pele é cortada com tanta frequência que é como se ele estivesse secretamente fazendo um teste para um filme de terror toda vez que ele luta. A menos que Paul passasse mais tempo arruinando Ferraris e contratando idiotas para trabalhar em seu aplicativo de apostas do que na preparação para Diaz, ele deve vencer essa luta indo embora.

Paulo por nocaute técnico.

Meshew: Olha, eu não sou um idiota. Eu conheço o negócio aqui: nós polimos essa bosta em algo pelo menos levemente apresentável para as massas consumirem. Ainda assim, estou absolutamente espantado com quantas palavras vocês colocaram na “análise” deste espetáculo carnavalesco.

Jake Paul vai vencer Nate Diaz porque ele é maior e mais jovem e mais atlético e bate mais forte e Diaz nunca lutou boxe em sua vida e também é velho e frágil como o navio pirata de Os Goonies (ou acho que qualquer navio pirata neste momento, a menos que estejamos falando sobre os da Somália, mas mesmo esses barcos não parecem particularmente em condições de navegar. De qualquer forma, estou divagando.)

Toda a carreira de Jake Paul tem sido arranjar brigas com pessoas menores do que ele em um local que o favorece substancialmente e tem se tornado gangbusters. Na verdade, a única vez que ele não fez isso – lutando contra um cara de sua idade e tamanho que realmente tem alguma compreensão da doce ciência – ele perdeu! Paul não vai cometer esse erro novamente. Entra Diaz. Grande nome, fácil W: o melhor de todos os mundos.

Seria legal se Nate encontrasse uma maneira de ter um momento e algo para o exército Diaz se agarrar como um “Ele realmente não foi derrotado!” maneira de lidar? Claro. Mas esse é o problema dessa luta, ela já está pronta. Quando Nate for encaixotado no sábado, todos em Stockton podem se levantar e gritar como um só: “Em uma luta de verdade, Nate o mata!” Inferno, até Nate parece estar adotando essa abordagem nessa luta, porque ele certamente não parece interessado em nada além do contracheque.

No sábado, Jake Paul adicionará outro notável lutador de MMA à sua parede de inimigos derrotados, enquanto continua marcando inexoravelmente em direção à luta final pelo dinheiro: Conor McGregor. Apenas aceite e siga em frente (e mantenha-o bloqueado no MMA Fighting para todas as suas necessidades de cobertura de Paul-Diaz).

Paulo por Decisão.