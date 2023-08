Mesmo com salário de R$38 mil, mercado não encontra profissionais (Entenda!)

A profissão de segurança da informação tem sido cada vez mais requisitada, principalmente depois do período de lockdown instituído na crise da covid-19. Todavia, é uma área tecnológica repleta de desafios e com uma carreira bastante promissora, com rendimentos mensais que ultrapassam a casa dos R$38 mil.

Analogamente, mesmo com os benefícios apresentados para a profissão de segurança da informação, existem muitas vagas em aberto no mercado de trabalho. O trabalhador que desejar entrar neste setor de tecnologia, precisa observar quais são os melhores caminhos, se capacitar e se desenvolver profissionalmente.

Desse modo, é preciso observar que houve uma grande valorização dessa profissão durante a crise sanitária do coronavírus, ou seja, desde 2020. As organizações empresariais brasileiras, descobriram aos poucos, a importância de se investir na segurança da informação. Vale ressaltar que há inúmeros motivos para isso.

Ademais, existem alguns problemas relacionados ao mercado de trabalho para o setor tecnológico. O número de pessoas capazes de atuar na profissão de segurança da informação é pequeno. De fato, a mão de obra qualificada é escassa. É o setor que apresenta o maior déficit de profissionais devidamente qualificados.

Segurança da informação

Não é apenas no Brasil que existe uma falta de profissionais do setor de segurança da informação, o problema é global, de acordo com uma pesquisa do Google For Startups. Em síntese, existe no mercado de trabalho, um grande déficit relacionado a esses trabalhadores, mesmo com uma remuneração mensal de até R$40 mil.

Hpa uma ampla discussão sobre o assunto em questão por profissionais do setor de cibersegurança, executivos de grandes companhias, e associações representantes da area. Sendo assim, é preciso salientar a importância da profissão de tecnologia, e saber quais os caminhos seguir para atuar na segurança da informação.

Atividades do profissional

O profissional que exerce uma atividade ligada à segurança da informação, possui uma grande área de atuação. É ele, por exemplo, quem gerencia o setor de segurança de uma organização empresarial. Ele deve proteger os dados e informações da companhia, e o seu sistema, em casos de ataques cibernéticos.



Você também pode gostar:

Além disso, o profissional de tecnologia, também deve estabelecer políticas de segurança para toda a empresa. Dessa forma, deve-se observar que o profissional atua em diferentes nominações, como Infosec, cibersegurança, segurança cibernética, e cyber security, todas elas são atividades de segurança da informação.

As empresas de todo o mundo passaram a valorizar mais os profissionais de cibersegurança, a partir do ano de 2017, quando houve um grande ataque do vírus Wannacry. Aconteceu na época um alerta, visto que afetou empresas de vários países, inclusive no Brasil. Em suma, o vírus em questão era um ransomware.

Os criminosos, a partir da ação de seu vírus, exigiam das empresas com seus sistema infectados, um resgate de até R$600 pagos em bitcoins. O dinheiro era necessário para que os equipamentos deixassem de ser afetados, o que comprometia toda a rede que ficava, desta maneira, totalmente paralisada.

Perigo tecnológico

Em 2020, no auge da pandemia de covid-19, houve um crescimento da digitalização, o que trouxe como consequência, uma explosão no número de ataques virtuais. Enfim, a partir daí, aconteceu uma maior valorização dos profissionais de segurança da informação, o que aumentou o número de contratações.

Na mesma época, as empresas brasileiras tiveram que se adequar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Portanto, os profissionais de segurança da informação passaram a auxiliar as empresas para ficarem de acordo com a nova legislação. Deve-se mencionar que o setor exige profissionais cada vez mais especializados.

O mercado tecnológico está em alta também pelo fato de que houve um crescimento exponencial nas transações financeiras realizadas online, na internet. Aconteceu um aumento nas compras em lojas de e-commerce, e houve a necessidade de se proteger as informações pessoais dos consumidores e clientes das empresas.

Em conclusão, os golpes virtuais no Brasil ainda são bastante comuns, são inúmeros problemas relacionados à cibersegurança, que não acontecem em outros países. Portanto, existe um espaço amplo para quem deseja atuar na segurança da informação. São ótimos rendimentos e a possibilidade de ter uma carreira de sucesso em todo o país, atuando diretamente no setor de tecnologia.