Messi e esposa Antonela fazem festa em Miami com Beckham, Busquets e mais

Fseguindo Inter Miami perfurando sua passagem para a fase semifinal do Taça das Ligas com goleada de 4 a 0 sobre Charlotte FC no DRV PNK Stadium na sexta-feira, Lionel Messi e a esposa dele Antonela Roccuzzo comemorou a vitória com alguns amigos, inclusive o dono da franquia David Beckham e nova assinatura Sérgio Busquets.

A comemoração aconteceu em uma “churrascaria japonesa e conceito de sushi” da David Grutman e coelho mau chamado lagartixa. Tanto Beckham quanto Busquets também foram acompanhados por suas respectivas esposas.

Miami é conhecida pela vida noturna e Messi está aproveitando para morar lá. O casal poderoso também se uniu Jordi Albao novo companheiro de equipe do argentino no Inter Miami.

Alba, Messi e Busquets se reencontram na Inter depois de jogarem juntos por anos na FC Barcelona e gostam de desfrutar da companhia um do outro.

A churrascaria e lounge com temática japonesa é um espaço exclusivo e luxuoso que atrai as celebridades mais famosas.

Lionel Messi ama Miami

Esta não é a primeira vez que Messi é visto em Miami. Recentemente, ele foi visto comemorando a vitória do time na Copa da Liga sobre Atlanta FC em um restaurante italiano.

Sua esposa Antonela, Beckham, Jorge Mas e Busquets, mais suas respectivas esposas, também estavam lá naquele momento.

Messi marcou o quarto e último gol na goleada sobre o Charlotte. Ele agora tem um total de oito gols em seu nome desde que chegou ao MLS.

O próximo jogo do Inter Miami é terça-feira às Philadelphia Union por uma chance de chegar à final da Copa das Ligas. Se Messi vencer um torneio na primeira oportunidade, com certeza vai comemorar ainda mais.