Messi e Inter Miami impedem a revanche da final da Copa das Ligas

Inter Miami não conseguiu marcar pela primeira vez desde Lionel Messi se juntou ao time, empatando sem gols com Nashville na noite de quarta-feira.

Messi não conseguiu converter duas tentativas de cobrança de falta em seu primeiro Liga Principal de Futebol jogo em casa, e foi a primeira vez durante sua gestão no Inter Miami que ele foi afastado do placar.

O Inter Miami ainda conquistou um ponto na classificação, pois busca avançar nos playoffs no final da temporada. Miami entrou no jogo 11 pontos atrás do MLS linha de playoffs e precisando subir do 14º para o nono lugar para chegar aos playoffs.

Parada no Parque Geodis

Miami havia vencido suas nove partidas anteriores como MessiA adição de deu um impulso imediato à equipe. Ele marcou 10 gols, incluindo três atuações com vários gols.

Messi começou o jogo na quarta-feira junto com o ex- Barcelona companheiro de equipe Sergio Busquets depois que os dois entraram na partida anterior do Miami contra o Red Bulls de Nova York aos 60 minutos.

Miami não teve chutes a gol na quarta-feira durante os primeiros 60 minutos, enquanto o time lutava para avançar Nashvillea defesa.

Messi tentou uma cobrança de falta aos 60 minutos após cometer uma falta sobre Nashville. Dax McCartymas o chute para o canto inferior esquerdo foi interrompido por Elliot Pânico.

Ainda, Inter Miami os fãs pegaram seus telefones para gravar a cobrança de falta, para o caso de o sete vezes bola de Ouro fez outro gol semelhante ao de sua estreia – quando marcou aos 94 minutos para dar ao Miami a vitória sobre o clube mexicano Cruz Azul no Taça das Ligas abridor.

Nashvillede Hany Mukhtar teve um gol apagado por impedimento aos 69 minutos.

Messi teve outra chance aos 83 minutos, mas o chute ricocheteou na barreira dos zagueiros.

Inter Miami exibe Copa das Ligas

As duas equipes se enfrentaram há 10 dias no Taça das Ligas final. Messi marcou no início do tempo regulamentar e converteu o primeiro chute em pênaltis, e Miami venceu após uma disputa de pênaltis de 11 assaltos por seu primeiro troféu.

Messi e Inter Miami jogadores posaram com coproprietário Jorge Mas entrou em campo quarta-feira com o troféu da Copa das Ligas pela primeira vez diante de sua torcida.