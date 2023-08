Meta planeja lançar versão web do Threads em breve: saiba mais

A aguardada versão web do Threads, concorrente direto do X (anteriormente conhecido como Twitter), está pronta para ser lançada no início desta semana, de acordo com fontes confiáveis.

Threads se prepara para o lançamento da versão Web com recurso altamente aguardado

Essa notícia é recebida com entusiasmo por usuários ávidos, uma vez que o recurso mais solicitado está prestes a ser incorporado à plataforma. Desde o início do serviço de postagens curtas, a ausência de uma versão web tem sido notada, mas agora, a Meta, empresa por trás do Threads, está pronta para colmatar essa lacuna.

Threads recebe o recurso mais solicitado

Um recente relatório destaca que o Threads está se preparando para introduzir um recurso que tem sido amplamente solicitado pelos seus usuários. Em suma, este recurso há muito aguardado promete melhorar significativamente a experiência dos usuários na plataforma. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou que a empresa está empenhada em adicionar esse recurso juntamente com melhorias nas funcionalidades de pesquisa.

Atualmente, a pesquisa na plataforma é limitada apenas a nomes de usuários, mas com essa atualização, a capacidade de pesquisa será substancialmente ampliada.

O lançamento da versão web representa uma nova era para o Threads

Segundo informações divulgadas pelo The Wall Street Journal, a Meta está prestes a lançar a versão web do Threads, seu concorrente direto do X, no início desta semana. Já que a ausência de uma versão web tem sido uma fonte de frustração para muitos usuários desde o lançamento da plataforma de postagens curtas.

No entanto, essa espera está prestes a chegar ao fim. Pois a nova versão web promete uma experiência mais completa e acessível para os usuários. Assim, permitindo-lhes acessar o Threads a partir de navegadores, além dos aplicativos móveis existentes.

Desafios e possibilidades



Você também pode gostar:

Embora o CEO da Meta tenha anunciado que essa atualização estará pronta “nas próximas semanas”, fontes do WSJ relatam que os planos de lançamento ainda não são finais e podem estar sujeitos a mudanças.

Adam Mosseri, que lidera o projeto Threads, revelou que uma versão inicial do recurso está sendo testada internamente há algumas semanas. No entanto, ele destacou que há trabalho a ser feito antes que o recurso esteja pronto para um lançamento amplo. Isso mostra que a Meta está comprometida em oferecer aos usuários uma experiência perfeita e aprimorada.

Threads: evolução constante

Embora o Threads tenha sido lançado como um clone básico do Twitter há apenas cerca de um mês e meio, ele já conquistou mais de 100 milhões de usuários. Desse modo, a plataforma atraiu tanto celebridades quanto marcas, solidificando seu lugar no cenário das redes sociais.

No entanto, algumas funcionalidades cruciais estavam ausentes, o que levou a Meta a trabalhar continuamente para aprimorar a plataforma. Recentemente, a empresa introduziu um feed de acompanhamento e a capacidade de vincular um perfil ao protocolo de rede social descentralizado Activity Pub.

Uma evolução importante

Certamente, o lançamento iminente da versão web do Threads, juntamente com o tão aguardado recurso de pesquisa aprimorada, marca um passo significativo para a evolução dessa plataforma de postagens curtas.

Sendo assim, a Meta está ouvindo seus usuários e respondendo às suas demandas, demonstrando seu compromisso em oferecer uma experiência aprimorada e envolvente.

À medida que o Threads continua a crescer e evoluir, seu impacto no cenário das redes sociais se torna cada vez mais notável. A comunidade de usuários aguarda com expectativa essas mudanças promissoras que estão prestes a moldar o futuro do Threads.

De forma geral, a concorrência entre as redes sociais pode ser benéfica para os usuários, considerando a facilidade dos recursos e a tecnologia envolvida nos processos. Além disso, as redes sociais são uma ferramenta de trabalho para muitas pessoas, indo além do entretenimento pessoal.