Metalfrio VOLTA A RECRUTAR; Envie o seu portfólio!

A Metalfrio Solutions, produtora e fornecedora de soluções na indústria de refrigeração comercial, está contratando novos funcionários nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Isto posto, vale a pena conferir a lista de oportunidades disponíveis:

Técnico de Segurança do Trabalho Júnior – São Paulo – SP – Segurança;

Jovem Aprendiz – Três Lagoas – MS -Administração Geral;

Analista de Desenvolvimento Humano Organizacional JR – Três Lagoas – MS – Efetivo;

Tratorista – Três Lagoas – MS – Agricultura;

Operador (a) de Máquinas – Três Lagoas – MS – Operador de Máquinas;

Analista de Planejamento e Controle de Materiais PL – Três Lagoas – MS – PCP;

Analista de Planejamento de Materiais – São Paulo – SP – Materiais;

Operador (a) de Produção – Três Lagoas – MS – Produção;

Técnico de Impressão Digital – Três Lagoas – MS – Impressão;

Analista de DHO Pleno – Três Lagoas – MS – Recrutamento e Seleção;

Enfermeiro (a) do Trabalho – Três Lagoas – MS – Enfermagem;

Mecânico (a) de Manutenção – Três Lagoas – MS – Manutenção Mecânica.

Mais sobre a Metalfrio Solutions

Contando um pouco mais sobre a Metalfrio Solutions, é interessante destacar que, com mais de 60 anos de operação, possuí 5 unidades industriais estrategicamente localizadas (Brasil, México, Rússia e Turquia), estando presente em praticamente todos os continentes,

Atualmente, é uma das empresas mais internacionalizadas do Brasil e top of mind de refrigeração comercial no país, produzindo equipamentos com a mais avançada tecnologia e contando com uma estrutura de distribuição global em mais de 80 países.

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

