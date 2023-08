México eliminado da Copa do Mundo Fiba 2023 após dura derrota para a Lituânia

México foram eliminados da Copa do Mundo Fiba 2023 no domingo, 27 de agosto.

A seleção mexicana sofreu uma dura derrota por 96-66 para a Lituânia em sua segunda partida no torneio.

Omar Quinteroa equipa não foi páreo para a Lituânia, com Jonas Valančiūnas entregando um desempenho estelar com um duplo-duplo de 15 pontos e 12 rebotes.

O México lutou contra Lituânia ao longo do jogo, perdendo por 32-17 no final do primeiro quarto – situação da qual não conseguiram se recuperar.

Gabriel Giron emergiu como destaque para o México, contribuindo com 13 pontos e três assistências, embora acertando cinco em 12 arremessos de campo.

O que espera o México na Copa do Mundo Fiba 2023?

A seleção mexicana de basquete agora enfrenta Egitoduelo que determinará a sua posição final no Grupo D, buscando evitar terminar na última posição da tabela.