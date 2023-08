Mia Khalifa distribui fotos íntimas para assinantes do OnlyFans

EUn busca de mais assinantes para seu oficial OnlyFanspágina, ex-atriz de filmes adultos Mia Khalifa decidiu postar fotos gostosas para convencer seus seguidores ao redor do mundo.

Por meio de postagens em sua conta no X, plataforma antes conhecida como Twitter, a influenciadora não decepcionou ao incentivar as pessoas a aderir por meio de assinatura paga.

As duas primeiras fotos da criadora de conteúdo são fotos dela na praia em um dia ensolarado usando um vestido rosa deslumbrante que destaca sua figura.

As outras duas imagens elevaram consideravelmente a temperatura, já que na terceira ela está sentada em uma cama na praia sem a parte de cima do biquíni e com o braço esquerdo posicionado para não mostrar mais do que deseja.

Finalmente, a última fotografia é semelhante à primeira, exceto que ela tem um seio completamente descoberto enquanto ela fecha os olhos e coloca as mãos nas pernas.

Fãs de Mia Khalifa estão maravilhados com sua beleza

Nas respostas a Mia Khalifa’s post, pode-se encontrar comentários como: “Lindo sem palavras Mia Khalifa meu amor platônico”, “Linda, maravilhosa e charmosa”, “Te mando muito amor do México, você é linda”, “Você é uma deusa Mia”, “Absolutamente linda” e “Uma vez magnífica, única, a garota mais linda do mundo o mundo”, entre muitos outros.

Quanto custa o OnlyFans de Mia Khalifa?

Para os interessados ​​em assinar o OnlyFans da ex-atriz pornô de 30 anos, a assinatura mensal custa 12 dólares, mas até 8 de agosto há um desconto de 40%, então você pode pagar apenas 7,20 dólares

No que diz respeito aos pacotes de assinatura, o pacote de 3 meses custa 32,40 dólares, o pacote de 6 meses custa 61,20 dólares e o pacote de 12 meses ou um ano custa 115,20 dólares.

Vale lembrar que desde sua aposentadoria como atriz pornô, Mia Khalifa também se tornou uma celebridade da internet.

Em plataformas como o TikTok tem 37,8 milhões de seguidores, enquanto no Instagram tem 27,6 milhões de seguidores e no Twitter (agora conhecido como X) tem 5,5 milhões, confirmando o seu estatuto de estrela há vários anos.