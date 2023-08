Michael B. Jordan treina para ser Lewis Hamilton… em uma Ferrari?

Michael B. Jordana estrela de Creed, pode estar se preparando para um dia interpretar um motorista, agora que Fórmula 1 está prestes a saltar para o grande ecrã.

Hamilton quer que Jordan seja ele

O ator californiano é um dos candidatos que Lewis hamilton quer dar vida ao heptacampeão mundial no filme sobre a Fórmula 1 que o britânico está produzindo, e onde Brad Pitt é o protagonista (lembre-se que algumas das cenas foram filmadas recentemente no Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, em Silverstone).

Não sabemos se foi por isso, ou simplesmente por Jordâniao gosto do brasileiro por carros esportivos italianos, mas o fato é que o astro de filmes como Fruitvale Station e Pantera Negra passou um dia de muita adrenalina ao volante de uma Ferrari puro-sangue: o híbrido plug-in 296 GTB com, aguardem isto, 830 cv.

Jordânia recebeu um dos cursos de Piloto da Ferrari que a marca italiana reserva apenas para seus clientes. O percurso da estrela de Hollywood decorreu no espetacular circuito privado do The Thermal Club, nos arredores de Los Angeles. Lá, em um ambiente totalmente seguro, o ator pôde aprimorar suas habilidades de direção com um instrutor profissional da marca.

Entusiasta da velocidade: a 335 km/h… legalmente

Embora ele não exiba seus carros em suas redes sociais, Jordânia é um entusiasta da velocidade. Como evidenciado por um de seus vídeos em que ele não resiste à tentação de rodar em uma rodovia alemã sem limite de velocidade em ‘velocidade máxima’ um de seus carros esportivos.

Neste caso é outro biposto italiano, mas da marca rival da Ferrari. O californiano põe-se ao volante de um Lamborghini Huracan para fazer uma viagem que não conseguiu fazer em muitos outros lugares do mundo.

“Qualquer um que me conhece sabe que adoro dirigir – e estamos na Alemanha. Isso significa ‘Autobahn’ e isso significa… não há limites de velocidade.”

Jordânia deixou claro desde o primeiro momento e não perdeu a oportunidade de espremer sem estressar sua máquina e, aliás, compartilhar a experiência com seus fãs.

O Huracan EVO é um dos poucos carros conhecidos como membros de sua garagem. Outros atribuídos a ele são um Honda NSX, uma Ferrari 812 Superfast e, claro, dois SUVs de luxo: o Lamborghini Urus e o Range Rover SV Autobiography.