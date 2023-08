Michael Blackson diz que os filhos de Nick Cannon lhe darão 3.000 netos

TMZ. com

Nós nos encontramos com Mike Wednesday em West Hollywood e perguntamos sobre 50 centavos tornando-se viral por zombar do boom populacional pessoal de Nick durante uma recente entrevista à Forbes.

Ele brinca que Nick tem que escalonar as visitas no FaceTime, e se parece que ele está indo um pouco difícil… isso não vai parar. Mike diz que está seguindo o código do comediante, então Nick (e sua família) terão que entender essas piadas para sempre!!!