Michael Jordan acredita que Magic Johnson é melhor que Steph Curry

Michael Jordana palavra sobre basquetebol é considerado por muitos como um evangelho, apesar de seu período malsucedido como gerente geral do Charlotte Hornets/Bobcats.

No entanto, poucos conhecem as complexidades do brilhantismo em quadra como Air Jordan, e ele causou comoção na semana com sua afirmação de que Magia Johnson era um jogador melhor do que Stephen Curry.

Curry, que foi pioneiro em uma era de sucesso incomparável para o Golden State Warriors desde que foi convocado pelo time em 2009, ganhou as manchetes recentemente ao se confirmar como o melhor armador que já jogou basquete.

Aconteceu durante uma aparição no podcast de Gilbert Arenas e, na verdade, o ícone dos Warriors foi colocado em dúvida.

Quando questionado se Curry foi o melhor que já jogou como armador em NBA história, sua resposta foi, na melhor das hipóteses, tímida.

“Sim”, ele respondeu sem jeito no ‘Gil’s Arena’.

“Sou eu e Magic Johnson. Essa é a conversa? Obviamente, tenho que responder dessa forma.”

Michael Jordan não estava aceitando

Magic Johnson continua sendo uma das figuras mais reconhecidas na história do basquete, conhecido por suas atuações talismânicas na quadra durante o Los Angeles Lakersbem como o seu trabalho incansável na sensibilização para o VIH nos Estados Unidos.

No entanto, não foi nenhuma surpresa que esta hipotética batalha entre Curry e Johnson foi pego por Stephen A. Smith e First-Take da ESPN, que continuou a apresentar perspectivas variadas.

O que para começar era um segmento bastante envolvente logo se transformou em um grande sucesso de televisão quando Smith leu em voz alta um texto que havia recebido.

“Bom dia, senhor. Embora o maior de tudo seja sempre um debate, discordo sobre o maior armador de todos os tempos, com o que você disse. Magic Johnson é facilmente o melhor armador de todos os tempos. Steph Curry está muito perto, mas não na frente do Magic”, dizia o texto.

“Você deve definir ‘armador’ para realmente ter um debate sério. Steph Curry é de longe o melhor arremessador de todos os tempos – sim, seu movimento criou muitos arremessos para seus companheiros de equipe, ele é um arremessador de três pontos de 43% na carreira.

“Mas Magic Johnson inventou o triplo-duplo. Não foi inventado de verdade, mas o torna mais perceptível em termos de impacto no jogo. É uma estatística de armador, para ser honesto. Magic foi o melhor. Podemos continuar, mas eu não quero ocupar muito do seu tempo. Eu sei que você entendeu. A propósito – o Magic tem cinco campeonatos da NBA. “

Este texto foi de ninguém menos que Michael Jordan.

“Ele me pediu para ler no ar”, admitiu Smith.