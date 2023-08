Michael Oher registra petição alegando fraude na história de “The Blind Side” e busca justiça

Fvermes NFL jogador Michael Oherfamoso por inspirar o filme de sucesso “O lado cego“, entrou recentemente com uma petição em um tribunal do Tennessee que poderia reformular a narrativa em torno de sua história de vida. Oher acusa o família Tuohy, que o acolheu durante o colégio e foram retratados como seus salvadores no filme, de perpetuar uma mentira para ganho financeiro. As afirmações chocantes podem destruir a imagem de bem-estar construída em torno a história de oher e destaque o verdades mais sombrias Por trás das cenas.

Em uma petição de 14 páginas enviada ao Condado de Shelby tribunal de sucessões, Ocre afirma que o tema central de sua adoção pelo família Tuohyum elemento central de “O lado cego“, é uma invenção. A petição afirma que Oher foi nunca adotado formalmente, e, em vez disso, os Tuohys manobraram para obter a tutela sobre ele quando ele completou 18 anos. Essa manobra concedeu a eles um controle significativo sobre seus negócios, um movimento que Oher afirma ter beneficiá-los financeiramente às suas custas.

De acordo com a petição, os Tuohys utilizaram sua nova autoridade para intermediar um negócio lucrativo relacionado com a adaptação cinematográfica da vida de Oher. Alegadamente, eles garantiram royalties substanciais e ganhos do filme vencedor do Oscar, enquanto Oher não recebeu nada por seu papel central na narrativa. A petição alega ainda que os Tuohys alavancaram a imagem do filho adotivo para promover suas próprias carreiras e fundações, uma narrativa que Oher agora busca divulgar. expor e corrigir.

Alegações de fraude levam a um reexame da narrativa esportiva e da exploração financeira

O processo judicial de Oher marca um mudança dramática em uma história que cativou o público em todo o mundo. Inicialmente retratado como um conto do triunfo de um pobre adolescente negro sobre a adversidade, agora parece que a realidade era muito mais complicada. A batalha legal depende das alegações de Oher de que ele foi enganado a acreditar que ele foi adotado e parte da família Tuohy, apenas para descobrir a verdade em 2023.

o sucesso de “O lado cego” pintou a história de Oher como uma inspiração e boa vontade, mas esta petição pode desvendar essa narrativa. O advogado de Oher, J. Gerard Stranch IVrevelou que a confiança de Oher nos Tuohys diminuiu quando ele descobriu discrepâncias em como ele era retratado no filme e percebeu que era o único membro da família. não receber royalties. A ação legal visa expor essas supostas injustiças e recuperar o lugar de direito de Oher em sua própria história.

À medida que esta batalha legal se desenrola, a história de Michael Oher e a família Tuohy toma um rumo inesperado. As alegações na petição podem forçar um reexame de como as narrativas esportivas são elaboradas e exploradas para ganhos financeiros. A busca de justiça de Oher destaca as complexidades por trás da imagem de bem-estar projetada por “O lado cego”, mudando potencialmente a forma como os fãs percebem sua história e as pessoas envolvidas.