Michael Oher sabia que os Tuohys eram conservadores em 2011

Michael Oher sabia que a família Tuohy eram seus “tutores legais” em 2011, apesar de alegar em documentos legais que ele só tomou conhecimento em fevereiro… e a prova está no próprio livro do ex-astro da NFL.

Oher escreveu “I Beat The Odds: From Homelessness, to The Blind Side, and Beyond” – um livro de memórias lançado em 2011 – e falou especificamente sobre o relacionamento legal que ele tinha com a família.

“Parecia uma formalidade, já que eu já fazia parte da família há mais de um ano. Como eu já tinha mais de dezoito anos e era considerado adulto pelo estado do Tennessee, Sean e Leigh Anne seria nomeada como minha ‘tutora legal'”, disse Oher.

Michael continuou … “Eles me explicaram que significa exatamente a mesma coisa que ‘pais adotivos’, mas que as leis foram escritas de uma forma que levava em consideração minha idade. Honestamente, eu não me importava com o que foi chamado. Fiquei feliz por ninguém poder argumentar que não éramos legalmente o que já sabíamos ser real: éramos uma família.

Claro, aparentemente abre um buraco na história de Oher. só essa semana ele alegou em documentos legais arquivados no Tennessee que ele só descobriu sobre a tutela no início de 2023 … um movimento que seu advogado alega que os Tuohy fizeram para obter “controle total sobre a capacidade de Michael Oher de negociar ou entrar em qualquer contrato”.

Sua carne com Sean dar Leigh Anne Tuohy gira em torno do dinheiro que ele afirma ter ganho com o filme de sucesso “The Blind Side” … do qual ele diz não ter nada.

No entanto, o Tuohy emitiu uma declaração refutando as alegações de Oher em toda a linha – negando com força eles ficaram ricos com o filme e dizendo que nunca sentiram falta de Michael sobre a tutela.

O advogado de Oher pediu uma prestação de contas do dinheiro que a família ganhou por meio de contratos negociados em seu nome … no que parecia ser um precursor de um processo judicial.



