Michigan nomeia quatro treinadores para substituir Harbaugh durante suspensão de três jogos

Michigano treinador principal, Jim Harbaugh, cumprirá uma suspensão de três jogos para iniciar o Carcajus‘Temporada de 2023. Esta ação surge como resultado de uma violação de Nível I, de acordo com um comunicado da escola na segunda-feira.

Michigan diretor atlético, Warde Manuel, expressou: “O anúncio de hoje é a nossa maneira de resolver os erros com os quais nosso departamento concordou na tentativa de promover o processo contínuo da NCAA. Continuaremos a apoiar o técnico Harbaugh, sua equipe e nossos excelentes alunos-atletas.” Devido a NCAA diretrizes, esclareceu que não poderão ser feitos mais comentários até que o assunto seja concluído.

Durante HarbaughNa sua ausência, quatro treinadores adjuntos partilharão as responsabilidades de treinador principal. A lista inclui o coordenador defensivo Jesse Minter assumindo o comando contra a Carolina do Leste em 2 de setembro. Depois disso, o jogo contra Bowling Green, em 16 de setembro, será supervisionado pelo coordenador ofensivo, técnico Sherrone Moore. A partida dos Wolverines contra a UNLV em 9 de setembro terá o coordenador de equipes especiais Jay Harbaugh liderando no primeiro tempo, com o técnico dos running backs Mike Hart entrando no pós-intervalo.

Jim Harbaugh elogiou seus assistentes, afirmando:

Temos uma comissão técnica muito talentosa e acredito que todos os 10 treinadores adjuntos serão treinadores principais em breve. Suas capacidades em liderar uma equipe de nível elite são inquestionáveis. Acredito que eles garantirão que nossos jogadores se destaquem dentro e fora do campo. Jim Harbaugh

Enquanto Michigan é atualmente o favorito da pré-temporada no Dez Grandes, circulavam discussões sobre uma possível suspensão de Harbaugh. Uma suspensão inicial de quatro jogos foi cogitada, mas conversa com o NCAA estagnou em agosto, sugerindo que o problema pode se estender até 2024.

Todos os jogos suspensos de Harbaugh serão em casa

A raiz desta situação decorre de acusações contra Harbaugh por supostamente fornecer à NCAA detalhes falsos ou enganosos, reconhecidos como uma violação de Nível I. A investigação inicial da NCAA foi sobre possíveis violações de Nível II por parte da equipe de Michigan durante um congelamento de recrutamento do COVID-19 em 2021. Notavelmente, Harbaugh foi acusado de entrar em contato com dois recrutas em potencial durante este período e saturar demais Michigan práticas com muitos treinadores.

Quando uma provável resolução foi abordada em janeiro, Harbaugh refutou alegações de ações enganosas contra os investigadores. Ele reconheceu a ocorrência de algumas violações de Nível II, mas foi firme na sua posição de que não forneceu deliberadamente informações incorretas aos investigadores.

Com um histórico de 74-25 desde seu início em Michigan em 2015, Harbaugh guiou os Wolverines aos títulos do campeonato Big Ten em 2021 e 2022. Além disso, a equipe alcançou o Eliminatórias de futebol universitário semifinais durante esses anos. Devido à suspensão de três jogos, Harbaugh estará ausente dos jogos contra Carolina do Leste, UNLV e Bowling Green, tudo pronto para ser jogado em casa.