Microcrédito da Caixa tem alta inadimplência e PREOCUPA brasileiros; Veja quanto

A Caixa Econômica Federal apresentou hoje os alarmantes resultados de inadimplência do programa de microcrédito SIM Digital, criado sob a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com os números divulgados no balanço referente ao primeiro semestre do ano, a inadimplência atingiu um surpreendente índice de 88%, deixando claro os desafios enfrentados por esta iniciativa.

O programa, que foi projetado para estimular a inclusão financeira de microempreendedores e pessoas de baixa renda, viu suas taxas de não pagamento atingirem patamares preocupantes. Para cada R$ 100 emprestados por meio do SIM Digital, impressionantes R$ 88 não foram honrados por parte dos beneficiários. Esse cenário foi destaque no cenário econômico nacional, trazendo à tona questões sobre a viabilidade e eficácia do programa.

No ano de 2022, a Caixa Econômica Federal disponibilizou cerca de R$ 3 bilhões em empréstimos através do SIM Digital. Contudo, os números de não pagamento são igualmente expressivos, totalizando um calote de aproximadamente R$ 2,6 bilhões. Essa discrepância ressalta a dificuldade que muitos dos tomadores de empréstimos enfrentaram para honrar suas dívidas, lançando luz sobre os riscos inerentes a essa linha de crédito.

Uma das particularidades do programa era a concessão de empréstimos a indivíduos com níveis de endividamento já consideráveis, permitindo que até mesmo aqueles com até R$ 3.000 em dívidas anteriores pudessem acessar o crédito. A iniciativa, que teoricamente estava aberta para a participação de diversos bancos, viu somente a Caixa Econômica Federal se engajar efetivamente.

Recursos do FGTS podem cobrir dívidas do SIM Digital

Diante dos números alarmantes de inadimplência registrados no programa de microcrédito SIM Digital operado pela Caixa Econômica Federal, a instituição financeira revelou que recursos provenientes do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) poderiam ser utilizados para abater até 75% das perdas decorrentes do calote.

Os números de inadimplência apresentados recentemente pela instituição são impressionantes, colocando a Caixa em uma situação delicada. Em um comparativo impactante, o programa de microcrédito do Banco do Nordeste, tradicionalmente atuante na região, registrou uma inadimplência de 5,8% no ano passado. Essa taxa, considerada negativa, foi amplamente criticada, principalmente quando comparada com a mera porcentagem de 0,8% registrada dois anos antes.

A situação do programa SIM Digital, no entanto, superou amplamente esses índices, ressaltando a complexidade do problema. A diferença entre as taxas de inadimplência revela desafios mais profundos, possivelmente associados à política de concessão de empréstimos e à segmentação do público-alvo.

Veja o que disse a presidente da Caixa sobre o microcrédito



Rita Serrano, que assumiu a presidência da Caixa no início do ano, revelou que solicitou uma auditoria abrangente sobre o funcionamento e os resultados dos programas microcrédito SIM Digital e consignado do Auxílio Brasil. “Os dois produtos foram criados por Medida Provisória [durante o mandato de Jair Bolsonaro] e aprovados pelo Congresso Nacional. A Caixa é operadora. Se eu fosse presidente da Caixa na época, eu não operaria os dois programas. São programas, de fato, questionáveis”, afirmou Serrano.

A atitude da presidente reflete um compromisso com a avaliação rigorosa dos programas e suas implicações. O SIM Digital, voltado para microcrédito, e o consignado do Auxílio Brasil foram alvo de intensos debates e críticas, especialmente em relação à sua eficácia na promoção da inclusão financeira e ao gerenciamento dos riscos associados.