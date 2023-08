Mike Perry assina novo contrato multilutas com o BKFC

Mike Perry está mantendo suas luvas para competir sem luvas depois de assinar um novo contrato de várias lutas com o BKFC.

Dirigentes do BKFC confirmaram a notícia ao MMA Fighting na quarta-feira.

Perry provocou a notícia na quarta-feira depois de confirmar que havia assinado um novo acordo. Ele finalmente decidiu ficar com o BKFC após uma série de três lutas bem-sucedidas com a promoção.

O veterano do UFC assinou com o BKFC em 2021 e causou impacto imediato com uma vitória sobre Julian Lane em sua estreia. Perry seguiu com uma luta cruzada contra a estrela do Bellator Michael “Venom” Page em Londres.

A luta de idas e vindas terminou empatada, mas os competidores acabaram ficando para o sexto round, que era uma estipulação contratual para a luta. Perry acabou vencendo a sexta rodada para ajudá-lo a marcar a vitória por decisão sobre Page.

Em abril, Perry participou do maior card do BKFC até o momento, quando enfrentou o ex-campeão dos médios do UFC, Luke Rockhold, durante um evento repleto de estrelas que contou com Conor McGregor na platéia. Perry acertou vários socos feios no segundo round, e Rockhold não conseguiu mais continuar.

Posteriormente, Perry revelou que a luta contra Rockhold foi a última luta em seu contrato com a promoção, embora o presidente do BKFC, David Feldman, tenha dito mais tarde ao MMA Fighting que estava confiante de que os dois lados acabariam chegando a um novo acordo.

“Ele foi construído para este esporte”, disse Feldman em maio. “Ele é verdadeiramente construído para este esporte. Se ele voltar para as artes marciais mistas, ele não é um grappler, ele não é um cara de chão – embora ele saiba agarrar, não sei se é esse o seu chamado. Eu sei que esta é a sua vocação. Ele já é uma estrela aqui. Ele já se tornou uma estrela bem reconhecida e acho que pode ser uma superestrela conosco”.

Ainda não se sabe quando Perry vai competir novamente, embora Feldman tenha sugerido planos iniciais para outro cartão importante do BKFC antes do final de 2023. Por enquanto, Perry pode pelo menos começar a planejar seu retorno à ação depois de assinar seu novo contrato para permanecer com BKFC.