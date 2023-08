Mike Perry e Darren Till trocam farpas online sobre uma possível briga

Mike Perry e Darren Till simplesmente não conseguem sair do caminho um do outro.

Apesar dos serviços de Perry solicitados como lutador substituto para a próxima luta Logan Paul x Dillon Danis, e de Till atualmente um agente livre enquanto busca oportunidades fora do MMA, os ex-destaques do UFC colocaram seus dedos no Twitter para trabalhar na quarta-feira enquanto atiravam em cada outro sobre uma potencial luta futura.

Perry e Till têm uma história que remonta a uma sessão de sparring antiga que os deixou em desacordo desde então (com momentos ocasionais de admiração mútua). Eles estão de volta depois que Perry, em entrevista ao JNMEDIAUK, lançou uma luta de boxe com Till caso ele não fosse necessário para substituir Danis no Misfits Boxing de 14 de outubro em Manchester, Inglaterra.

“O que você diz, amigo, amigo”, Perry tuitou, ao que Till respondeu: “Eu digo sim, vamos embora”.

Quando Perry continuou a conversa, abordando o técnico Abraham Kawa e respondendo respeitosamente a um comentário de Michael Bisping, isso atraiu a ira de Till.

Ou você quer lutar comigo, Logan ou Mike. Decida-se. -D (@ darrentil2) 23 de agosto de 2023

“Ou você quer lutar comigo, Logan ou Mike”, escreveu Till. “Decida-se.”

A conversa então se transformou em insultos e palavrões, com Perry alegando que está disposto a brigar com Till há algum tempo. No momento em que este artigo foi escrito, Till deu a última palavra, respondendo: “Merda de cérebro”.