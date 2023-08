Mike Perry emite um aviso a Logan Paul: ‘Estou jogando bombas nucleares com luvas de 10 onças’

Pela segunda vez em 2023, Mike Perry se prepara para servir de reserva caso algum adversário não compareça para enfrentar um dos irmãos Paul.

Em fevereiro, o veterano do UFC e atual estrela do BKFC era um potencial substituto para Tommy Fury em sua luta contra Jake Paul. Agora Perry está se preparando para a chance de enfrentar Logan Paul se Dillon Danis desistir antes do confronto em 14 de outubro.

De acordo com Perry, ele aparentemente sempre esteve no radar dos irmãos Paul, embora nenhum deles estivesse disposto a apenas assinar uma luta contra ele, então por enquanto ele continuará desempenhando o papel de reserva.

“Eu só acho que eles estão de olho em mim há algum tempo no que diz respeito ao meu estilo de luta, no que diz respeito à minha conversa fiada”, disse Perry ao MMA Fighting. “Eu disse algumas coisas sobre eles, eu acho. Eu os vi por aqui e ali. Eu treinei com Jake.

“Jake usou meu nome como lutador reserva para ele e Tommy [Fury] mas então ele não me pagou. Eu acredito que Logan vai fazer essas coisas porque eles me levaram para fora [to the press conference], isso não foi à toa. Eu mantenho isso profissional. Eu sou um profissional. Não fico verde no palco pedindo atenção. Eu faço isso de verdade.”

A coletiva de imprensa pré-luta em Londres, à qual Perry compareceu, tornou-se tão volátil que Paul e Danis não conseguiam ficar próximos um do outro por tempo suficiente para um confronto habitual. Em vez disso, Perry subiu no palco e encarou Paul, o que deixou Danis irado depois.

Parte do motivo pelo qual Perry foi contatado para servir como lutador reserva foi devido à inatividade de Danis com sua última luta em 2019, bem como ao cancelamento de sua luta de boxe agendada com KSI em janeiro. Embora supostamente haja uma cláusula no contrato de Danis de que ele terá que pagar uma multa de US$ 100 mil se desistir da luta, Perry ainda está pronto para o caso de desistir.

“Vi algumas desculpas implementadas nas coisas que ele disse”, disse Perry sobre Danis. “Ele é muito bom em postar conversa fiada nas redes sociais. Acho que a garota de Logan tornou isso mais fácil, ela tem esses vídeos por aí. Eu só sei que se alguém fizesse isso comigo, eu ficaria chateado e teria que tentar lutar contra eles sempre que pudesse. Eu entendo que havia segurança que não os deixava nem chegar perto do palco. Eu apenas focaria no meu oponente, nas coisas que eu poderia dizer sobre ele, diria a verdade.

“Eu não conheço Dillon. Não sei como vai ser esta situação. Só pretendo estar preparado para lutar naquela noite. Estarei pronto. Estou pronto.”

No que diz respeito a Logan Paul, Perry não tem certeza de que tipo de boxeador ele pode enfrentar, porque o nativo de Ohio, de 28 anos, só se envolveu em três lutas e duas foram contra KSI. A terceira foi uma luta de exibição com Floyd Mayweather que durou oito rounds, embora Paul tenha superado seu oponente muito menor em altura e peso.

Perry, que possui 12 nocautes em 17 lutas no MMA e com os nós dos dedos nus, também estaria cedendo um pouco de tamanho para Paul, mas não tanto – e ele sabe que dá um soco mais forte que Mayweather.

“Ele lutou com Floyd, mas Floyd é muito menor do que eu”, comentou Perry. “Floyd pode ser muito mais rápido do que eu, mas sou um verdadeiro desafio. Sou um perigo real para ele. Acho que se o Dillon Danis não aparecer e eu acabar lutando com ele, eu mudo as pessoas. Eles mudam depois que brigam comigo. Eles são um homem diferente depois de lutarem comigo.

“Muitos dos caras com quem lutei mudaram para melhor. Eles ficaram mais fortes, mas tenho certeza de que soltei alguns parafusos. Eu poderia derrubar alguns em Logan. Pretendo detê-lo se for eu quem estiver lutando contra ele.”

Ultimamente, Perry tem se envolvido em lutas acirradas, incluindo sua vitória sobre o ex-campeão do UFC Luke Rockhold, bem como uma vitória contra a estrela do Bellator Michael “Venom” Page.

Embora não tenha passado muito tempo no ringue de boxe, Perry realmente acredita que pode bater ainda mais forte lá, especialmente com muito menos risco de quebrar as mãos sem nenhuma proteção no BKFC e apenas com luvas de 120 gramas no MMA.

“Estou jogando bombas nucleares com luvas de 300 gramas”, disse Perry. “Eu bati na sua cabeça, sabe aquele emojizinho com a cabeça explodindo? É isso que vai acontecer.”

Com base nas probabilidades de apostas atuais, Paul é na verdade um grande favorito para vencer Danis, mas seria um azarão contra um veterano como Perry.

Isso não passou despercebido para Perry, que não está totalmente convencido de que Paul ficaria por perto para lutar com ele, mesmo que Danis desistisse antes de 14 de outubro.

“Quem sabe? Talvez Logan tenha um backup para seu backup”, disse Perry. “Talvez ele diga ‘Se Dillon desistir, então eu desistirei e teremos esse lutador lutando contra Mike Perry no co-evento principal’. Talvez seja eu e Anthony Taylor. Quem sabe.

“É estranho. É como se eles estivessem tentando manter minha cabeça aberta para me preparar para uma luta e me preparar para lutar nesta data, neste momento, mas eles não conseguem bloquear nada. Não pode ser garantido. Eu só tenho que ficar pronto como sempre fiz.”