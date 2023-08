Mike Perry garantido como reserva se Dillon Danis desistir da luta contra Logan Paul

Se Dillon Danis não aparecer para lutar contra Logan Paul em outubro, Mike Perry estará lá.

Na terça-feira, durante uma coletiva de imprensa pré-luta para promover o próximo card encabeçado por KSI x Tommy Fury, o veterano do UFC e atual estrela do BKFC foi anunciado como reserva oficial para o co-evento principal onde Danis está programado para competir pelo primeira vez em quatro anos. Danis já havia enfrentado KSI no início deste ano, mas acabou abandonando o card nas semanas que antecederam o evento.

Em vez de arriscar que essa possibilidade acontecesse novamente, Perry foi contratado como reserva para potencialmente enfrentar Paul no card.

“Sou um verdadeiro lutador”, disse Perry no palco. “Isto é o que eu faço. É assim que alimento minha família. Esses garotos estão ganhando dinheiro de outras maneiras. Eles querem algum respeito neste jogo, então me chamaram aqui. Dillon não aparece, estou pronto para lutar.

“Se eles me conhecem, meus fãs que me conhecem e as pessoas que não me conhecem, quando você coloca Mike Perry no card, você consegue a luta que está pedindo.”

Perry até conseguiu um confronto direto com Paul depois que Danis já havia saído da coletiva de imprensa.

Perry, que recentemente assinou um novo acordo multi-luta para permanecer no BKFC, servirá como reserva pela segunda vez em 2023, depois de ter sido contratado como oponente em potencial para Jake Paul ou Tommy Fury quando os dois estavam programados para se enfrentarem. Fevereiro. A luta finalmente aconteceu com Fury ganhando uma vitória por decisão dividida, então os serviços de Perry não foram necessários.

Desta vez, Perry ficará pronto caso Danis não compareça para sua luta contra Paul.

“Tenho treinado”, disse Perry. “Eu fico em forma. É um estilo de vida para mim. O Logan é um cara bem grande, esses caras são um pouco mais pesados ​​do que onde costumo lutar. Minha última luta foi em 185 [pounds], cortei uns cinco quilos por isso. Estou com 190 agora. Acho que a categoria de peso seria 190, 195.

“Enquanto eu estiver em forma, percorrer quilômetros, fazer alguns trabalhos na estrada, levantar alguns pesos e fazer minhas lutas de boxe como adoro, estarei pronto para aparecer se precisarem de mim. Vamos fazê-lo.”

Embora recentemente tenha ganhado um salário como lutador de luta livre, Perry na verdade conseguiu uma vitória por decisão dividida sobre o boxeador profissional Michael Seals em 2021, em uma luta híbrida de boxe-MMA promovida por Triller.

Resta saber se os serviços de Perry serão necessários, com Paul realmente zombando de Danis durante a coletiva de imprensa por ficar de fora por mais de 1.000 dias entre as lutas.

Se ele não conseguir lutar contra Paul em outubro, Perry parece pronto para receber outro lutador de MMA que virou boxeador no ringue também.

“Anthony Taylor tem falado muita merda no Twitter”, disse Perry. “Então ele também pode conseguir. Ele estava falando sobre o Misfits Boxing, ele disse que viria para o boxe com os nós dos dedos nus. Ouça, você precisa ver minha merda com os nós dos dedos nus. Lutei contra o MVP – Michael ‘Venom’ Page – neste prédio há um ano. Foi um sucesso.”