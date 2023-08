Mike Posner diz que a vida está lhe dando dor para que ele possa crescer e transmitir conhecimento

Mike Posner diz que a dor emocional com a qual está lidando agora faz parte do plano de vida de lhe ensinar lições para aprender e crescer e depois passar seu conhecimento para outras pessoas.

O cantor se juntou a nós na segunda-feira no “TMZ Live” e perguntamos a ele como estão as coisas depois que ele recentemente foi brutalmente honesto com um de nossos fotógrafos … dizendo que estava embarcando em um caminho de guerra espiritual lidar com alguns desafios da vida.

Mike diz que a viagem à Islândia tem tudo a ver com conectar as pessoas consigo mesmas e com a natureza, e parece muito legal… com uma possível aparição das famosas luzes do norte.