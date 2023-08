Mike Tyson diz que os fãs subestimaram Francis Ngannou contra Tyson Fury: ‘Por que ele não pode dar a Tyson uma luta capaz?’

Mike Tyson acha que Francis Ngannou dará a Tyson Fury uma luta legítima.

Ngannou e Fury se enfrentarão em uma luta de boxe no dia 28 de outubro em Riad, na Arábia Saudita. A luta será o maior prêmio da carreira de Ngannou e muitos fãs veem o confronto simplesmente como uma forma de ganhar dinheiro do ex-campeão peso pesado do UFC. Mas o ex-campeão de boxe peso-pesado Mike Tyson discorda. Falando com Ngannou em seu Hotboxin com Mike Tyson podcast, Tyson disse que as pessoas o estão subestimando.

“Isso é o que você tem que olhar [at] quando você pensa nele lutando contra Tyson Fury – Conor McGregor fez 11 ou 10 rounds com Floyd Mayweather, o maior lutador de sua geração, senão de todos os tempos. Se isso pode acontecer, por que ele não pode dar a Tyson uma luta capaz?” Tyson disse. “Floyd Mayweather é o maior lutador do mundo em técnica e estilo. Então, por que ele não tem chance se McGregor se saiu bem e fez um ótimo trabalho? Todos o respeitam pelo seu esforço. Ninguém disse: ‘Ele é um merda’. Ninguém está dizendo isso.”

Tyson está atualmente ajudando Ngannou a se preparar para Fury, e embora ele tenha notado anteriormente que o poder lendário de Ngannou lhe dá uma chance de surpresa, Tyson acrescentou aqui que ficou impressionado com Ngannou em seu treinamento até agora.

“Talhamos ontem e vi muitas qualidades boas”, disse Tyson. “Ele só precisa se livrar de algumas teias de aranha e então seguir em frente a toda velocidade. Você aprende muito rápido também, o que me impressionou muito.”

Embora Tyson agora esteja convencido de que Ngannou pode pelo menos dar uma boa explicação de si mesmo no ringue, “O Predador” ainda está com a mente voltada para a virada e acredita que Tyson é o homem que o ajudará a fazer isso.

“Se eu lançar uma bomba em Tyson Fury, acho que as luzes se apagarão para ele”, disse Ngannou. “Mas agora o problema é como afiar a arma corretamente para lançar aquela bomba, porque é bom ter uma bomba, mas o grande Teddy Atlas sempre diz: Sistema de entrega. Você tem que ter um sistema de entrega adequado. Isso é algo que sempre ficou na minha mente. Tem que ter uma bomba, tudo bem, mas como ter um bom sistema de entrega para mirar e atirar [is more important]e é por isso que Mike Tyson está aqui.”