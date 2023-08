Mike Tyson sobre Francis Ngannou: Tyson Fury ‘nunca esteve no ringue com alguém que pudesse socar tão forte’

Mike Tyson acredita que Francis Ngannou derrotar Tyson Fury em sua luta de boxe programada seria uma das maiores surpresas da história do esporte, mas isso não significa que o ex-campeão peso pesado do UFC não tenha chance de ser um perfurador.

“Tyson Fury foi abandonado por um cara pequeno no início de sua carreira”, disse Tyson em O programa de Jim Rowe antecipando o confronto de 28 de outubro. “[Francis] socos como Deus sabe quem, cara. Ele é um atleta, ele se move mais rápido, trabalha com sua velocidade, e ouça cara, ele só precisa acertar um ou dois.

“Tyson nunca esteve no ringue com alguém que pudesse socar tão forte.”

Tyson tem trabalhado com a mais nova estrela do PFL antes da grande luta de boxe profissional de Ngannou contra o campeão dos pesos pesados. “Iron” não está apenas impressionado com o poder e capacidade atlética de Ngannou, mas mais ainda com sua determinação, capacidade de aprender e seu desejo geral de ter sucesso.

“Ele me pediu para usar toda a agressividade”, disse Tyson. “Ele está mexendo a cabeça, está se recompondo e está determinado a fazer essas coisas por seu país, seu povo, seu orgulho patriótico. Isso é realmente interessante. Estou muito animado em fazer isso.”

Em fevereiro de 1990, Tyson estava no lado errado da reviravolta mais chocante de todos os tempos no boxe quando foi parado por Buster Douglas – que era um azarão de 42 para 1. Perguntaram a Tyson o quão grande seria a perturbação de Ngannou derrotar Fury em comparação.

“Isso seria uma surpresa maior do que Douglas-Tyson”, disse Tyson.