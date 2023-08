Mike Tyson treinará com Francis Ngannou antes da luta de boxe Tyson Fury

Mike Tyson está se unindo a Francis Ngannou.

A lenda do boxe peso-pesado planeja trabalhar com o ex-campeão peso-pesado do UFC antes da próxima luta de boxe de Ngannou contra Tyson Fury, Riyadh Season PR anunciou em um comunicado à imprensa na quinta-feira. Ngannou enfrenta Fury em uma luta profissional anunciada como o “Homem Mais Malvado do Planeta” no dia 28 de outubro em Riad, Arábia Saudita, que fará parte do festival Riyadh Season da capital.

“Não é nenhum segredo que apoio Ngannou 100 por cento neste confronto de campeões”, disse Tyson no comunicado. “Ele dá um soco forte e, quando acerta, é o fim do jogo. Estou ansioso para trabalhar com Ngannou e apoiar sua transição do octógono para o ringue de boxe”.

Ainda não se sabe se Tyson fará parte formal do camp de Ngannou ou se se juntará à equipe de Ngannou quando o lutador do PFL chegar à Arábia Saudita.

Tyson, 57, foi um dos nocauteadores mais temidos da história do boxe em seu auge, reinando como campeão dos pesos pesados ​​de 1986 a 1990. De suas 50 vitórias na carreira, 44 vieram por nocaute técnico.

Isso aparentemente faria de Tyson o tutor ideal para Ngannou, cuja corrida no UFC foi marcada por seu poder de soco explosivo. Ngannou venceu 10 de suas 14 lutas no UFC por KO/TKO e se separou da promoção em janeiro passado como agente livre, sem nunca ter perdido o título dos pesos pesados. Ele assinou com o PFL em maio.

“Ele não é um novato em combate; ele é um campeão mundial”, disse Tyson no comunicado. “Ele sabe como competir quando o sino toca, mas a chave será combinar sua energia e habilidades de combate em seus socos e usar sua agilidade para se mover rapidamente pelo ringue e desferir o nocaute. Estamos aqui para vencer.”

A luta Ngannou-Fury será uma luta de 10 rounds e marcará a primeira incursão de Ngannou no boxe profissional. Fury, o atual titular do WBC, está invicto em 34 lutas e é um ex-campeão indiscutível dos pesos pesados.

Ngannou há muito expressa admiração por Tyson e ecoou esse sentimento no comunicado de imprensa de quinta-feira.

“Trazer Mike Tyson para o meu campo de treinamento é uma das melhores decisões que posso tomar para me preparar para Tyson Fury no ringue na temporada de Riyadh deste ano”, disse Ngannou. “Mike Tyson é um ídolo meu no esporte. Sua experiência e QI de boxe serão importantes para aprimorar minha técnica sob sua orientação para vencer esta superluta.

“Há anos eu queria essa luta e agora que ela chegou, estou focado em fazer a maior luta da minha carreira e chocar o mundo no palco mais épico para a torcida em Riad. 28 de outubro, o mundo saberá quem é o ‘O homem mais malvado do planeta.’”