Miley Cyrus ficou emocionada e chorou enquanto gravava sua última música, ‘Used To Be Young’, que levou anos para ser preparada.

Ciroque hoje tem 30 anos, dedicou a música ao seu passado, que ela descreveu como “jovem” e “selvagem”.

A faixa estreou em 25 de agosto, data que a popstar diz ser pessoalmente significativa para ela, após muita dedicação em escrever sua última faixa.

“Chegou a hora de lançar uma música que eu poderia aperfeiçoar para sempre”. Ciro disse à mídia. “Mesmo que meu trabalho esteja concluído, essa música continuará a se escrever todos os dias.

“O fato de permanecer inacabado faz parte de sua beleza, é assim que minha vida está agora… inacabada, mas completa.

“Essa música é sobre honrar quem fomos, amar quem somos e celebrar quem seremos. Sinto-me orgulhoso ao refletir sobre meu passado e alegre ao pensar no futuro.”

Dedicado aos seus fãs

Ciro é 19 vezes vencedor do Teen Choice Awards, três vezes vencedor do MTV Video Music Awards, duas vezes vencedor do Billboard Music Awards e detentor do People’s Choice Award.

A filha do cantor country americano, Billy Ray Cyrusela alcançou a fama como personagem titular em ‘Hannah Montana’ da Disney, onde interpretou uma adolescente com um alter ego como uma famosa popstar.

A cantora agradece ao seu público por “realizar” seus “sonhos” diariamente, acrescentou ela à mídia. “Estou sinceramente grato pela estabilidade do seu apoio. Esta música é para você.”

Ao longo dos anos, ela lançou vários sucessos, incluindo ‘Party in the USA’, ‘Wrecking Ball’ e o álbum de sucesso ‘Plastic Hearts’ em 2020.

Cyrus também teve papéis no cinema e na TV, incluindo ‘Guardiões da Galáxia Vol. 2′, ‘Bolt’ e ‘Rachel, Jack e Ashley Too’ do Black Mirror.

Tamanha era sua fama que, com apenas 20 anos, a Forbes a classificou como a 17ª celebridade mais poderosa de 2014.