Miley Cyrus provoca novas músicas com sutiã de látex preto e shorts de cintura alta

Miley Cyrus parece prestes a lançar algumas músicas novas depois que pôsteres da cantora foram vistos em Los Angeles.

A cantora tem estado relativamente quieta desde o cancelamento de sua turnê, mas isso pode mudar em breve antes do lançamento de sua nova música “Used To Be Young”.

Os cartazes apresentam Ciro em um corpete preto de látex e shorts de cintura alta combinando da coleção RTW outono 2023 de Margiela por John Galliano.

Os fãs acreditam que o visual é um aceno para MileyA famosa roupa do VMA de 2013, quando ela usava um sutiã e calcinha de látex nude.

Ela só revelou o traje para o público depois de tirar um macacão de urso que usava durante a apresentação de ‘We Can’t Stop’ e ‘Blurred Lines’ com Robin Thicke.

“DIGO QUE ERA JOVEM”, “Posso comprar flores para mim mesma”, “I CAME IN LIKE A WRECKING BALL” e “Posso quase ver o sonho que estou sonhando” são algumas das letras do passado e do futuro músicas que aparecem nos cartazes.

Cyrus realmente não promoveu a música

Embora os pôsteres agora possam ser vistos em Los Angeles, Ciro ela mesma ainda não promoveu o single em sua página do Instagram.

Outra imagem mostra Ciro em top peplum com lantejoulas prata, meia arrastão e boné com lantejoulas e óculos escuros também da coleção de Margiel.

Bradley Kenneth é creditado pelo estilo Ciro para a filmagem. Ele também a estilizou para a capa do álbum ‘Endless Summer Vacation’.