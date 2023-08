milhares de famílias são incluídos ao programa e brasileiros COMEMORAM

Apesar dos cortes de beneficiários que acabaram ocorrendo no Bolsa Família, o que gerou uma queda nas famílias que recebem o benefício em julho, o número de beneficiários voltou a crescer. Além disso, os pagamentos do programa social referentes ao mês de agosto começam nesta sexta-feira (18), com o repasse de R$ 14,2 bilhões em recursos, destinados a 21,1 milhões de famílias.

Sendo assim, cerca de 300 mil famílias foram adicionadas aos pagamentos do Bolsa Família neste mês. Por outro lado, outras 99,7 mil tiveram o cadastro cancelado, o que pode ocorrer devido a diversos fatores.

O valor médio pago pelo Bolsa Família também aumentou em agosto, chegando a R$ 686,04. Em julho, este valor se encontrava em R$ 684,16, o que demonstra um aumento de quase 0,3%.

Reformulação do Bolsa Família

O Bolsa Família foi reformulado neste ano de 2023, após ter sido substituído pelo Auxílio Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro. O relançamento do programa ocorreu em março, e desde então, cerca de 1,6 milhão de famílias foram adicionadas aos pagamentos.

O número de beneficiários, apenas em agosto, aumentou em cerca de 200 mil, considerando que passou de 20,9 milhões (julho) para 21,1 milhões de famílias. No mês de junho foram 21,2 milhões de famílias beneficiárias.

Além disso, em agosto cerca de 2,08 milhões de famílias se encontram na regra de proteção do Bolsa Família. Essa regra mantém as famílias que ultrapassaram o limite de renda do programa social recebendo os recursos por até 24 meses, porém com valores reduzidos pela metade.

O aumento de renda na família beneficiária pode ocorrer por diversos fatores, como quando algum membro da família passa a obter emprego, aposentadoria, pensão, ou até mesmo passa a receber o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Os pagamentos de agosto também possuem outra peculiaridade. Isso porque o governo federal determinou que 99 municípios gaúchos, de Alagoas e Pernambuco irão receber os pagamentos de maneira unificada e antecipada, devido à situação de emergência ou estado de calamidade pública.



Você também pode gostar:

Calendário de pagamentos

Como de costume, os pagamentos do Bolsa Família em agosto estão ocorrendo nos últimos dez dias úteis do mês, iniciando-se nesta sexta-feira (18), e se encerrando no dia 31. Além disso, a ordem segue o número final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Confira a seguir:

NIS de final 1: 18 de agosto

NIS de final 2: 21 de agosto

NIS de final 3: 22 de agosto

NIS de final 4: 23 de agosto

NIS de final 5: 24 de agosto

NIS de final 6: 25 de agosto

NIS de final 7: 28 de agosto

NIS de final 8: 29 de agosto

NIS de final 9: 30 de agosto

NIS de final 0: 31 de agosto

É importante destacar que, além do Bolsa Família, neste mês o governo também realiza o pagamento do Auxílio-Gás. Este é um benefício pago para certas famílias de baixa renda, com intuito de ajudar na compra de botijões de gás, essenciais para o preparo de alimentos. Sendo assim, o benefício irá pagar R$ 108 para cada família, atendendo 5,63 milhões de famílias. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome o repasse será de R$ 608,54 milhões, no total.