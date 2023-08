Milhares de migrantes entram nos EUA enquanto as comportas se abrem na fronteira do Arizona

TMilhares de migrantes atravessam o Estados Unidos fronteira em Arizona todos os dias através de comportas abertas, tornando o Tucson Posto o ponto mais movimentado de entrada ilegal no país, de acordo com The New York Post.

As autoridades soldaram 114 enormes portões ao longo da fronteira do Arizona para permitir que a água flua livremente durante a estação anual das monções e para a migração de uma espécie de antílope ameaçada de extinção, disseram autoridades.

A medida também está permitindo uma média de 1.400 imigrantes de lugares tão distantes quanto China entrar casualmente no país todos os dias, com agentes de fronteira sobrecarregados e em menor número virtualmente incapazes de detê-los.

“Pensamos que os agentes iam nos dizer algo”, disse um migrante equatoriano. “Mas acabamos de entrar.”

um cidadão de Cuba disse: “Foi tão fácil entrar nos Estados Unidos. Nada como nossa viagem México. Essa parte foi difícil. Achei que ia ter mais segurança.”

Vídeo mostra imigrantes atravessando fronteira

Vídeo feito por Correio de NY mostra um grupo de cerca de 50 migrantes atravessando os portões abertos para os Estados Unidos, sem ninguém parando ou questionando.

Os contrabandistas estão aproveitando o erro do portão, levando os migrantes em ônibus lotados até a fronteira e deixando-os como se fossem turistas casuais. Depois de cruzarem, eles se entregam aos agentes de fronteira e dizem que estão pedindo asilo.

No mês passado, 42.561 migrantes foram encontrados na fronteira de Tucson, um grande salto em relação ao número de junho de 27.294. Tucson agora lidera os pontos de passagem de fronteira tradicionalmente mais movimentados em O passo e Laredo em Texasonde se registaram 24.352 e 26.627 passagens de fronteira, respetivamente, em julho.

Patrulha da Fronteira fontes disseram que a chamada para abrir os portões veio de várias agências federais, incluindo o Serviço Nacional de Parques e a Comissão Internacional de Fronteiras e Água.

A estação das monções começou no final deste ano

A estação das monções, no entanto, começou no final deste ano, de modo que os gloodgates permaneceram abertos por semanas antes de chover, permitindo que os migrantes entrassem no território dos EUA.

“Tentamos fechar os portões, mas veio a ordem de deixá-los abertos”, disse uma fonte. “Você não deixaria a porta da frente de sua casa aberta em um bairro ruim.”

Os portões percorrem um trecho de 36 milhas perto Para leitoresArizona.

Ao contrário da maioria dos imigrantes sul-americanos que foram pegos cruzando para o Texas, os imigrantes que chegam ao Arizona vêm de todo o mundo, incluindo Índia, Egito e China.