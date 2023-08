Milhões com LOTERIA podem ser perdidos por TRAIÇÃO

Sabe aqueles incidentes de reviravolta que deixam qualquer um de boca aberta? É justamente sobre isso o que falaremos hoje. Há umas semanas atrás, emergiu uma situação nos Estados Unidos acerca de um divórcio que gerou discussões devido a uma decisão legal sem precedentes. O indivíduo envolvido é o John Smith, de 65 anos, que de maneira surpreendente, acumulou riqueza em um curto período e conseguiu resolver todas as suas dificuldades graças a um prêmio da loteria.

John ficou sem saber direito o que estava acontecendo com sua vida, uma vez que a própria esposa omitiu a verdade sobre esse dinheiro proveniente da loteria. Ficou intrigado para entender como esse cavalheiro obteve a fortuna? Pois você se surpreenderá!

Graças a esposa, marido recebeu R$ 6 milhões da loteria

Diferente do que todos presumem, não se trata de um conto romântico em que o par acumula riqueza conjuntamente. Na verdade, Denise Rossi, com 49 anos, ocultou uma informação de suma importância de seu marido Thomas, o qual não desconfiava disso até que uma correspondência chegou.

Imediatamente, Thomas notou uma particularidade incomum em sua caixa de correio, e ao deparar-se com o conteúdo, sentiu-se confuso. A razão era que a mensagem o parabenizava por um prêmio de loteria no valor de R$ 6,3 milhões, com o nome de sua esposa estampado. A partir desse momento, Thomas passou a ponderar sobre os eventos em curso, e a ocultação desse detalhe por parte de Denise começou a fazer sentido.

Uns poucos dias antes da chegada da correspondência, Denise estava pleiteando a separação, incluindo o divórcio. Conquanto, ela demonstrava urgência em se desvincular do marido, o qual se encontrava sem alternativas. Essa atitude denotou desconsideração e o anseio de apropriar-se exclusivamente do dinheiro, sem, em momento algum, mencionar a possibilidade de partilhar o prêmio.

Mulher perdeu tudo ao querer se separar

Essa situação que está gerando muita discussão, o juiz analisou a circunstância no tribunal dos Estados Unidos. Assim, demonstrou forte indignação com a situação e a ação tomada por Denise. Thomas apenas aguardava a determinação da justiça devido às falsidades ditas por sua esposa.

Ficou acordado, então, que Denise deverá efetuar 20 pagamentos mensais no montante de R$ 320 ao longo de 20 meses, transferindo o prêmio para o cônjuge Thomas. Importante ressaltar que cada nação possui sua própria legislação acerca do tratamento de divórcios específicos.

Esse incidente ganhou ampla projeção nas plataformas de mídia social. É o famoso exemplo em que as circunstâncias se voltam contra o protagonista. Diferentemente do que todos supõem, Thomas foi recompensado por todas as falsidades proferidas por sua esposa e saiu como vencedor.



Ganhar na loteria é possível com fórmula matemática?

Uma análise recente proveniente do Reino Unido introduziu uma abordagem fascinante sobre a probabilidade de triunfo em loterias. O estudo realizado por David Cushing e David Stewart, provenientes da Universidade de Manchester, sugere que a obtenção de um conjunto particular de 27 bilhetes pode, com fundamentação matemática, garantir o êxito na Loteria Nacional britânica.

No formato da loteria britânica, os jogadores optam por bilhetes contendo seis números únicos, variando de 1 a 59. O desenlace da partida é determinado quando seis esferas são escolhidas por sorteio, apresentando os números vitoriosos. As recompensas, por sua vez, são destinadas aos participantes que conseguem coincidir com, pelo menos, dois dos seis números sorteados.

Os matemáticos britânicos da dupla conduziram uma análise. Dessa forma, executaram cálculos sobre sequências numéricas que, segundo eles, proporcionam a garantia de que os apostadores conquistem, no mínimo, dois números ganhadores em um dos bilhetes. Surpreendentemente, a pesquisa evidenciou que a quantidade ideal de bilhetes a ser adquirida para assegurar tal resultado é de 27. De acordo com Cushing e Stewart, “A mesma segurança não pode ser alcançada com 26 bilhetes”.

Contudo, é vital salientar que a conclusão do estudo não assegura ao jogador o prêmio máximo. O que se pode antecipar ao seguir a abordagem dos pesquisadores é a certeza de obter algum prêmio na Loteria Nacional, independentemente de seu valor.

A título de exemplo, no Reino Unido, a premiação para quem acerta cinco números é de 1.750 libras. Os participantes que conseguem acertar quatro números são agraciados com 140 libras, enquanto acertos de três números resultam em 30 libras. Todavia, o acerto de dois números confere aos jogadores a oportunidade de participar de um sorteio gratuito, funcionando como uma nova chance na loteria com números escolhidos de forma aleatória.

Estratégia

A abordagem formulada pelos especialistas matemáticos da Universidade de Manchester pode, em última instância, resultar em uma oportunidade singular gratuita. É relevante recordar que cada ingresso para o jogo tem um custo de duas libras.

A pesquisa disponibiliza uma relação de 27 conjuntos distintos de ingressos, enumerados a seguir:

1,2,3,4,5,6;

1,2,3,4,7,8;

1,2,5,6,7,8;

9,10,11,12,13,14;

9,10,11,15,16,17;

12,13,14,15,16,17;

18,19,20,21,26,27;

18,19,22,23,30,31;

18,19,24,25,28,29;

20,21,22,23,28,29;

20,21,24,25,30,31;

22,23,24,25,26,27;

26,27,28,29,30,31;

32,33,34,35,40,41;

32,33,36,37,44,45;

32,33,38,39,42,43;

34,35,36,37,42,43;

34,35,38,39,44,45;

36,37,38,39,40,41;

40,41,42,43,44,45;

46,47,48,49,54,55;

46,47,50,51,58,59;

46,47,52,53,56,57;

48,49,50,51,56,57;

48,49,52,53,58,59;

50,51,52,53,54,55;

54,55,56,57,58,59.

Apesar de essa pesquisa trazer uma nova perspectiva sobre a maneira de participar da loteria, é primordial ter em mente que este é um jogo baseado em acaso. Portanto, mesmo ao adotar estratégias como a exposta, o elemento sorte ainda desempenha um papel fundamental.