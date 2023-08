Milionários quase dobram no Brasil

Você tem algum milionário no seu círculo de amizades? A resposta para a grande maioria dos brasileiros é não. De fato, conviver com milionários no Brasil é raro. Mas também é fato que eles estão crescendo no país. Ao menos é o que diz o relatório Global Wealth Report, produzido pela UBS e divulgado nesta semana.

Segundo este relatório, o Brasil foi nada menos do que o país que registrou o maior aumento no número de milionários em todo o mundo. Entre os anos de 2021 e de 2022, o total de pessoas que se enquadram nesta classificação cresceu em mais de 120 mil indivíduos. Estamos falando, portanto, de uma alta de 41%.

Para medir este grau de riqueza, o relatório considerou:

o valor dos ativos financeiros;

o valor dos ativos reais, sobretudo as moradias;

a subtração destes valores pelas suas dívidas.

Para além do Brasil, que lidera a lista de países com os maiores aumentos no número de milionários, o recorte foca também em outros países como Irã, Noruega, México e Rússia, que também ganharam um grande número de milionários entre os anos de 2021 e de 2022.

Na contramão

Na outra ponta desta pesquisa estão as super economias do mundo, que fizeram um movimento contrário e registraram uma queda no número de milionários. Destaques para Estados Unidos (- 1,8 milhões), Japão (- 466 mil), Reino Unido (- 439 mil) e Alemanha (- 253 mil).

Na verdade, quando se analisa o número completo, é possível perceber que há uma diminuição geral na quantidade de milionários no mundo. No fim de 2022, o planeta registrou mais cerca de 59,4 milhões de milionários. Trata-se de uma queda de cerca de 3,5 milhões de indivíduos em relação ao que se registrou no final de 2021.

“A evolução da riqueza provou ser resiliente durante a era do covid-19 e cresceu em um ritmo recorde em 2021. Mas a inflação, o aumento das taxas de juros e a depreciação da moeda causaram uma reversão em 2022?, diz o relatório.

Onde estão os milionários?



Se o Brasil vem registrando um aumento no número de milionários, cabe perguntar: onde estão estas pessoas? Como dito, mesmo com a elevação destes números, ainda não é muito comum encontrar milionários na nossa convivência.

Recentemente, uma pesquisa realizada pelo Instituto Getúlio Vargas (FGV) tentou responder esta questão. A partir de dados da Receita Federal, foi possível descobrir que a grande maioria dos milionários do Brasil moram na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina.

Pobreza

O aumento no número de milionários no Brasil está longe de significar que o país está resolvendo o seu problema de pobreza. Dados mais recentes do Laboratório das Desigualdades Mundiais mostram que os 10% mais ricos no Brasil ganham quase 59% da renda nacional total.

Além disso, os 50% mais pobres ganham 29 vezes menos do que os 10% mais ricos. A mesma pesquisa também mostra que a metade mais pobre no Brasil possui menos de 1% da riqueza do país.

Bolsa Família

Como resposta ao problema da extrema-pobreza, o Brasil vem apostando no aumento de pagamentos de programas sociais. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decidiu elevar os pagamentos do Bolsa Família de uma média de R$ 189 para R$ 600. Já o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elevou ainda mais os repasses médios, que já chegam em R$ 680, segundo dados mais recentes do Ministério do Desenvolvimento Social.

Analisas afirmam que os pagamentos destas bolsas são importantes em um sentido emergencial, já que estas famílias não podem esperar para comer em uma outra oportunidade.

Por outro lado, há uma avaliação de que é preciso fazer mais para evitar que estes cidadãos sigam na pobreza, enquanto o país vê o seu número baixo de milionários ficar cada vez mais alto no decorrer dos anos.