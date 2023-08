Militão sofre lesão no ligamento cruzado anterior e ficará afastado por um tempo

Eder Militão sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Suas lágrimas o levaram a temer uma lesão grave e os testes confirmaram isso. Real Madrid perderam o líder de sua defesa por vários meses, poucos dias depois Thibaut Courtois rompeu o ligamento cruzado durante um treinamento.

Real Madrid tornaram oficial em um comunicado: “Após os testes realizados em nosso jogador Eder Militão, ele foi diagnosticado com uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo. O jogador passará por uma cirurgia nos próximos dias”.

Militão foi engajar Sancet logo no início do segundo tempo, mas na tentativa de parar o clube atlético jogador, ele enfiou a perna esquerda no San Mames grama e seu joelho quebrou. Ele imediatamente caiu no chão segurando a articulação e batendo na grama, com sinais óbvios de dor.

Embora a maca tenha sido trazida para tirar o brasileiro, ele finalmente saiu de campo com os próprios pés, amparado por dois médicos. Apesar do otimismo momentâneo ao vê-lo sair de campo caminhando e não de maca, as piores previsões acabaram se concretizando.

Buraco no plantel e sem substituto claro

A lesão deixa Ancelotti com três zagueiros saudáveis: Alaba, Rudiger e Nacho. Os três terão que rodar e dividir todas as atas nos próximos meses em que o Militão não poderá participar. a partida de Rafael Marín e Pablo Ramón do Castilla também não deixa claro o caminho para a ‘promoção’ do time reserva.

Teremos de ver se, tal como na posição de guarda-redes, o Madrid decide explorar o mercado, embora a urgência obviamente não seja a mesma que com Courtois.