Minha Casa Minha Vida tem OFERTAS incríveis; simule

Ótima notícia para aqueles que estão planejando financiar sua moradia por meio do Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. A Caixa Econômica já atualizou a ferramenta de simulação do programa habitacional. Agora, as projeções serão feitas com base nas novas diretrizes vinculadas ao programa.

O objetivo é que, por meio desse recurso, o consumidor possa compreender claramente como será o financiamento de sua residência própria. Então, a partir disso, possa dar início à aquisição pelo Minha Casa Minha Vida.

O que é o Minha Casa Minha Vida

Instaurado em 2009, o projeto tem como principal intento diminuir a falta de moradias no país. Assim, será possível aprimorar a qualidade de vida dos segmentos mais desfavorecidos.

Para serem contempladas pelo Minha Casa Minha Vida, as famílias selecionadas precisam cumprir certos critérios sociais e de renda, além de não serem proprietárias de imóveis.

No início de julho deste ano, entraram em vigor novas normativas que incrementaram os auxílios do programa. Com isso, diminuiu as taxas de juros para famílias de baixa renda nas categorias 1 e 2.

Atualmente, o auxílio para famílias de baixa renda – com ganhos mensais de até R$ 2.640 (categoria 1) e até R$ 4,4 mil (categoria 2) – subiu de R$ 47 mil para até R$ 55 mil.

Conheça o simulador do Minha Casa Minha Vida

De forma resumida, o simulador do Minha Casa Minha Vida é uma ferramenta online, acessível por meio do site da Caixa Econômica Federal. Por meio dela, é possível acessar informações cruciais referentes à aquisição da casa própria.

De acordo com o banco, esse procedimento de verificação deve ser realizado por todos aqueles interessados em adquirir o imóvel. É, portanto, o primeiro passo no processo de financiamento.



Além do portal virtual, quem deseja adquirir uma residência segundo as normas do Minha Casa Minha Vida tem a opção de realizar a simulação em uma agência da Caixa ou em locais correspondentes da Caixa Aqui. Entretanto, com uma diferença notável: online, o procedimento ocorre de maneira mais fácil.

A simulação virtual dispensa a necessidade de aguardar em filas. Enquanto isso, no formato presencial, um colaborador deve atender individualmente cada cliente e resolver suas dúvidas.

De acordo com informações divulgadas pela instituição, a maioria das propostas feitas por meio do simulador do Minha Casa Minha Vida no site envolve imóveis com valores de até R$ 200 mil.

No mês de junho, aproximadamente 40,3% das simulações diziam respeito a propriedades com preços situados entre R$ 150 mil e R$ 200 mil. Enquanto isso, 16% se relacionavam a imóveis com preços entre R$ 100 mil e R$ 150 mil. Conforme informado pelo banco, a maior parte dos interessados nessa aquisição está na faixa etária de 25 a 35 anos.

Como utilizar o simulador do Minha Casa Minha Vida?

Indivíduos que já têm um imóvel em vista e conhecem seu valor de venda podem realizar uma busca por meio do simulador do Minha Casa Minha Vida. Dessa forma, será possível descobrir as condições de compra. Será necessário inserir informações em campos como o tipo de financiamento, o valor da propriedade e a cidade onde ela está situada.

Todas essas informações são cruciais para chegar à estimativa final que apresentará ao cidadão:

Montante da entrada;

Quantidade de prestações;

Taxa de juros;

Valor total do financiamento.

Nesse sentido, para acessar o simulador do Minha Casa Minha Vida, siga o passo a passo descrito abaixo:

Acesse a página do Minha Casa Minha Vida;

do Minha Casa Minha Vida; Clique na seção “Habitação urbana”.

Escolha a opção “Iniciar simulação”.

Preencha todos os campos exigidos com as informações necessárias.

Após completar os campos, você receberá o resultado relacionado ao financiamento.

Pelo app

Baixe o app Habitação Caixa (disponível de forma gratuita para smartphones com o sistema iOS e Android ). Este aplicativo é oficial do banco;

e ). Este aplicativo é oficial do banco; É necessário fazer o cadastro usando login e a senha;

O app pedirá os dados pessoais, por exemplo, renda familiar;

Serão pedidos os dados do imóvel também, como localização e valor;

Logo após será feita uma simulação de financiamento mostrando o valor da parcela.

Pronto! Observou como é simples efetuar uma simulação dos pormenores do financiamento e obter as informações desejadas sobre o programa Minha Casa Minha Vida? Realize agora mesmo a sua simulação.