Ministério define data de início de nova rodada

O Ministério da Fazenda divulgou mais detalhes nesta semana sobre o início da próxima etapa do programa Desenrola do governo federal. Trata-se da fase que vai começar a atender as pessoas que possuem renda per capita de até R$ 2,6 mil, e que tenham contraído dívidas de até R$ 5 mil até o dia 31 de dezembro de 2022.

Segundo o Ministério, a ideia é começar a atender estas pessoas apenas a partir do final do próximo mês de setembro, mais precisamente em alguma data entre os dias 25 e 29. Cidadãos que fazem parte do Cadúnico e que recebem benefícios sociais como o Bolsa Família, por exemplo, poderão ser atendidos.

Quem poderá ser atendido

A fase que se inicia no final de setembro vai atender pessoas que:

estão com dívidas com bancos;

estão com dívidas com varejistas;

estão com dúvidas com companhias de água;

estão com dívidas com companhias de luz;

estão com dívidas com companhias de telefone;

estão com dívidas com o consignado do Auxílio Brasil.

Existirão duas condições básicas para se livrar da dívida e sair da situação de inadimplência.

Pagar o valor à vista com grandes descontos;

Financiar a dívida em até 60 meses, com taxa de juros de 1,99% ao mês.

Plataforma



De acordo com o Ministério da Fazenda, o lançamento do Desenrola para este público mais vulnerável demorou mais do que o normal, por causa do processo de produção do aplicativo oficial do programa. Este público vai precisar do app para realizar as negociações junto ao seu credor.

Mesmo antes do lançamento da aplicação, o Ministério já anunciou detalhes sobre a funcionalidade do app. Veja abaixo.

A nova aplicação precisará ser baixada na loja de aplicativo do celular do usuário. Haverá versões disponíveis para Android e também iOS. Não será preciso pagar nenhum tipo de taxa, já que se trata de um app gratuito.

Ao abrir o aplicativo, o cidadão vai entrar em sua conta através do seu CPF. O sistema vai funcionar dentro do gov.br. Assim, se o indivíduo ainda não tem uma conta dentro deste sistema do Governo Federal, ele pode criar uma do zero para já se preparar para o lançamento.

Quando o app do Desenrola for lançado, o cidadão poderá conferir a lista completa dos seus débitos oficiais. Além disso, ele também vai conseguir ver qual é o desconto que o credor está oferecendo para que ele quite a sua dívida. O indivíduo poderá aceitar ou negar a proposta que está sendo oferecida.

O Governo já confirmou que as pessoas que têm dívidas de até R$ 100 terão o nome limpo automaticamente. Mas o débito não vai deixar de existir. Ele também poderá ser negociado através do aplicativo que vai ser lançado no próximo mês de setembro.

A própria aplicação vai oferecer a opção de pagamento da dívida através do sistema do Pix. Esta será uma boa escolha sobretudo para os cidadãos que desejam quitar toda o valor de uma só vez. De todo modo, o sistema também vai oferecer a ideia de parcelar a dívida com juros de até 1,99% ao mês.

Até que o app seja lançado, o indivíduo que faz parte da Faixa 1 precisa evitar a realização do download de qualquer outro aplicativo supostamente relacionado ao Desenrola em seu celular. Nos últimos dias, quadrilhas estão se aproveitando do momento para aplicar golpes em várias pessoas.

Faixa 1 do Desenrola

Por enquanto, o governo federal segue atendendo apenas as pessoas da Faixa 2 do Desenrola. São cidadãos que possuem renda per capita de algo entre dois salários mínimos e R$ 20 mil. Neste caso, não é preciso negociar a dívida através do app. Basta entrar em contato diretamente com a sua instituição financeira.