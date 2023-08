Ministério diz que energia foi completamente restabelecida

Cerca de seis hora depois do início do apagão que atingiu todas as regiões do país, o Ministério de Minas e Energia confirmou que não há mais problema com falta de luz em nenhum estado. A pasta diz que agora está trabalhando apenas para resolver problemas pontuais em algumas localidades.

“O Ministério de Minas e Energia (MME), em atualização à situação de atendimento elétrico brasileiro, informa que o sistema nacional de energia foi restabelecido, às 14h30, restando ajustes pontuais a serem realizados pelas distribuidoras em algumas cidades”, afirmou a pasta em nota.

“Informo que a situação do reestabelecimento de energia em todas as regiões do Brasil está 100% normalizada, desde às 14h49. Vale destacar que as regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste foram restituídas cerca de 45 minutos após o incidente, pela manhã”, disse o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

O apagão

O problema do apagão começou a afetar os estados brasileiros a partir das 8h30 desta terça-feira (15). Segundo relatos de cidadãos, há registros de falta de energia em 26 das 27 unidades da federação. O único estado que não registrou falta de luz foi Roraima, que não está dentro do sistema interligado nacional.

No início da manhã, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) disse que ainda estava apurando as causas do incidente para entender o que aconteceu. Contudo, ao menos até o final da tarde desta terça-feira (15), nenhuma explicação concreta foi apresentada à imprensa.

O que se sabe até aqui é que ocorreu uma pane, que acabou gerando uma separação elétrica em todo o país. Na prática, é como se as regiões Norte e Nordeste tivessem se separado do Sul e Sudeste. Mas não há detalhes sobre o que poderia ter causado este problema.

“As regiões Norte e Nordeste foram restauradas neste início de tarde. Determinei também que a ONS e ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) intensifiquem, agora, as ações para levantar as causas da interrupção do fornecimento de energia”, disse o Ministro de Minas e Energia em sua postagem nas redes sociais.

As consequências



Sem energia elétrica, cidades de todas as regiões do país começaram a sentir os impactos diretos nesta manhã. O apagão afetou moradores e prejudicou o funcionamento de serviços públicos pelo país. Há relatos de problemas no funcionamento de metrôs de capitais como Belo Horizonte, Salvador e São Paulo.

Na capital da Bahia, por exemplo, há relatos de cidadãos que tiveram que descer dos trens para caminhar sobre os trilhos. Nas cidades de Belém e de Fortaleza, semáforos desligados acabaram provocando um caos no trânsito das principais vias.

Na cidade de Macapá, algumas escolas tiveram que dispensar alunos por causa da falta de energia elétrica nos prédios educacionais. Em Manaus, comerciantes tiveram que usar velas para auxiliar na iluminação dos seus estabelecimentos.

Problema no Maranhão

Mais cedo, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB) sinalizou que o problema pode ter sido iniciado na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Embora não tenha dado detalhes, esta informação também foi confirmada por veículos de imprensa no início desta manhã.

“Conversei com o [ministro] substituto Efraim [Pereira da Cruz], que é secretário-executivo. E está indo bem. Estão com um problema em Imperatriz, no Maranhão, mas já estão debruçados lá sobre o problema”.

“A gente deverá em poucas horas, se tudo correr bem, estar com tudo normalizado. E aí, vai se investigar a causa dessa perda de carga. Mas a ação foi rápida do Ministério de Minas e Energia, dos seus técnicos, da equipe toda”, disse Alckmin.

O vice-presidente está comandando o país durante o apagão porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em viagem internacional para o Paraguai, onde deverá participar da posse do presidente eleito, Santiago Peña.