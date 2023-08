Ministério lança cinco editais para instituições de Ensino Superior ofertarem cursos de pós-graduação aos profissionais do Sistema Único de Segurança Pública

No avançar das demandas de segurança pública no Brasil, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) assume um papel fundamental ao lançar cinco editais direcionados a Instituições de Ensino Superior Públicas Federais (IFES).

MJSP abre oportunidades de pós-graduação para profissionais do Sistema Único de Segurança Pública

Estes editais têm como objetivo proporcionar cursos de pós-graduação a profissionais atuantes no Sistema Único de Segurança Pública (Susp). Desse modo, com o intuito de fortalecer o enfrentamento de variadas formas de violência que impactam o país. Além disso, as formações visam aprimorar as políticas de segurança pública e defesa social.

Expansão do conhecimento em segurança pública

Na quarta-feira, 16 de agosto, o MJSP apresentou um programa abrangente, composto por cinco editais, que se dedicam à oferta de 830 vagas de pós-graduação lato e stricto sensu. Dessa forma, estas oportunidades estão direcionadas aos profissionais que compõem o Sistema Único de Segurança Pública.

Em suma, as universidades parceiras receberão um repasse financeiro do ministério por meio de um Termo de Execução Descentralizada (TED), permitindo assim a viabilização das vagas.

Colaboração acadêmica e governamental

A iniciativa educacional é uma colaboração entre as universidades e a Diretoria de Ensino e Pesquisa da Secretaria Nacional de Segurança Pública (DEP/Senasp).

Desse modo, a parceria se estabelece no âmbito da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública (Renaesp), uma plataforma que se responsabiliza pelo aprimoramento e qualificação dos profissionais do Susp. Esta é alcançada por meio da disponibilização de oportunidades de formação continuada e altamente qualificada.

Diversidade de especializações



Os editais se destacam por oferecer uma variedade de especializações de grande relevância para o cenário de segurança pública do Brasil. Assim, estas oportunidades de pós-graduação abarcam temas prioritários para a nação, abordando diferentes dimensões de violência. As formações estão alinhadas com os esforços em curso para melhor enfrentar e superar os desafios que se apresentam. Entre as opções oferecidas, temos:

1. Mestrado Stricto Sensu (30 vagas)

Este mestrado proporciona uma base sólida de conhecimento na área de segurança, equipando os profissionais com as habilidades necessárias para abordar de maneira estratégica os desafios enfrentados no campo.

2. Enfrentamento às violências contra mulheres e meninas (200 vagas)

Uma especialização vital para abordar uma preocupação crítica na sociedade, este curso visa capacitar os profissionais a lidar de forma sensível e eficaz com questões relacionadas à violência de gênero.

3. Enfrentamento aos crimes ambientais e proteção dos povos indígenas (200 vagas)

Com o foco em crimes ambientais e na proteção dos povos indígenas, esta pós-graduação visa a compreensão das dinâmicas complexas que envolvem o meio ambiente e a segurança das comunidades indígenas.

4. Atendimento a crianças e adolescentes em situação de violência (200 vagas)

Uma especialização que visa a abordar a preocupante questão da violência contra crianças e adolescentes, capacitando os profissionais a oferecerem suporte e proteção adequados.

5. MBA em gestão e governança de segurança pública (200 vagas)

Esta opção oferece conhecimentos em gestão e governança, preparando os profissionais para enfrentar os desafios administrativos e estratégicos da segurança pública.

Participação e prazos

Os editais detalhados encontram-se disponíveis na página eletrônica da Senasp, acessível através do link: https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/editais-renaesp. As propostas interessadas devem ser submetidas até o dia 18 de setembro.

Certamente, o lançamento destes cinco editais pelo MJSP representa um passo significativo na busca por um aprimoramento contínuo das políticas e práticas de segurança pública no Brasil.

Visto que ao oferecer oportunidades, o governo demonstra um compromisso firme em abordar desafios críticos e garantir um ambiente mais seguro para todos os cidadãos. Portanto, essa é uma ação que une educação e ação governamental, visando a um futuro de maior segurança e proteção para a sociedade como um todo.