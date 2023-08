Ministério reabre inscrições para seleção de tutores e tutores coordenadores da Rede EaD Senasp

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) anunciou a reabertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 25/2023. O objetivo é selecionar colaboradores para atuarem como Tutores e Tutores Coordenadores de Área Temática em cursos da Rede Nacional de Educação a Distância em Segurança Pública. Essa decisão foi tomada em virtude da alta procura dos candidatos, que causou congestionamento no site, e também devido a um apagão que atingiu alguns estados brasileiros no último dia previsto para o envio das candidaturas.

Nova oportunidade para candidatos

A reabertura das inscrições é uma excelente oportunidade para os candidatos que não conseguiram concluir o processo no prazo anterior. O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) decidiu estender o prazo para garantir que todos os interessados tenham a chance de participar do processo seletivo.

As inscrições serão reabertas à meia-noite desta sexta-feira e se encerrarão no domingo, 20, às 23h59. O link para inscrição permanecerá o mesmo, facilitando o acesso dos candidatos que já haviam iniciado o processo anteriormente.

Edital Senasp nº 25/2023

Para obter todas as informações sobre o processo seletivo, é importante consultar o Edital Senasp nº 25/2023. Nele, estão detalhadas as atribuições dos Tutores e Tutores Coordenadores, os requisitos para participação, as etapas do processo seletivo e demais informações relevantes. Recomenda-se que os candidatos leiam o edital com atenção antes de realizar a inscrição.

A importância dos Tutores e Tutores Coordenadores

Os Tutores e Tutores Coordenadores desempenham um papel fundamental na Rede Nacional de Educação a Distância em Segurança Pública. Eles são responsáveis por orientar os alunos durante os cursos, esclarecer dúvidas e promover a interação entre os participantes. Além disso, os Tutores Coordenadores têm a responsabilidade de supervisionar e coordenar as atividades dos demais tutores em suas respectivas áreas temáticas.

Rede Nacional de Educação a Distância em Segurança Pública

A Rede EaD Senasp utiliza a modalidade de ensino a distância para capacitar profissionais da área de segurança pública em todo o país. Por meio de cursos online, a rede oferece oportunidades de aperfeiçoamento e atualização para agentes de segurança, promovendo a qualificação e o aprimoramento dos serviços prestados à sociedade.



Requisitos para participação

Os candidatos interessados em se tornar Tutores ou Tutores Coordenadores devem atender aos requisitos estabelecidos no edital. Dentre eles, destacam-se:

Possuir formação acadêmica na área relacionada à disciplina em que irá atuar;

Ter experiência profissional compatível com a área temática do curso;

Ter disponibilidade para cumprir a carga horária exigida;

Possuir habilidades de comunicação e facilidade para lidar com tecnologias educacionais.

Processo seletivo

O processo seletivo para a escolha dos Tutores e Tutores Coordenadores será composto por diversas etapas avaliativas. Os candidatos serão submetidos a uma análise curricular, em que serão avaliados a formação acadêmica, a experiência profissional e a capacitação na área temática do curso. Além disso, poderá haver etapas complementares, como entrevistas e provas práticas.

Valorização da educação a distância em segurança pública

A educação a distância tem se mostrado uma ferramenta eficaz para a qualificação de profissionais em diversas áreas, inclusive na segurança pública. A Rede EaD Senasp, ao oferecer cursos online, possibilita que agentes de segurança em todo o país tenham acesso a uma formação de qualidade, sem a necessidade de deslocamentos ou interrupções em suas atividades profissionais.

A importância da capacitação contínua

A atualização constante é essencial para profissionais da área de segurança pública, uma vez que o cenário e as demandas estão em constante evolução. Por meio dos cursos oferecidos pela Senasp, os Tutores e Tutores Coordenadores têm a oportunidade de compartilhar seu conhecimento e contribuir para a formação de profissionais mais preparados para os desafios do dia a dia.

Excelente oportunidade

A reabertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 25/2023 da Senasp é uma excelente oportunidade para os candidatos interessados em atuar como Tutores e Tutores Coordenadores na Rede Nacional de Educação a Distância em Segurança Pública. Através dessa iniciativa, o Ministério da Justiça e Segurança Pública reforça o compromisso com a valorização da educação a distância e a capacitação contínua dos profissionais da área. Aproveite essa chance e participe do processo seletivo!