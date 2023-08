Ministérios terão novos concursos públicos: CONFIRA QUAIS!

Neste ano de 2023, a novo gestão do governo federal anunciou que trará novos concursos públicos para diferentes órgãos e Ministérios. Nesse sentido, aqueles que buscam uma oportunidade para trabalhar na administração pública já podem se preparar para as próximas provas.

Alguns dos Ministérios que deverão publicar novos editais são, por exemplo, o MAPA, o MME e o MEC.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), portanto, já criou uma comissão especial que ficará responsável por organizar o novo certame.

Em conjunto, o Ministério de Minas e Energia (MME) definiu a empresa que será sua banca examinadora.

Além disso, o Ministério da Educação (MEC) já contratou banca examinadora e fez declarações recentes sobre como será o próximo concurso público.

Entenda melhor, a seguir, o que já se sabe sobre estas novas oportunidades no governo federal.

Ministério de Minas e Energia definiu sua banca

Ainda em junho de 2023, o Ministério de Minas e Energia recebeu a autorização do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos para um novo concurso público. Assim, o MME poderá ofertar um total de 30 vagas para o cargo de Administrador, ou seja, que exige nível superior de formação.

Então, na última quarta-feira, 02 de agosto, o MME publicou no Diário Oficial da União a escolha de banca examinadora, de forma que o Cebraspe será a empresa contratada para exercer esta função. Isto é, devendo publicar o edital, gerenciar as inscrições e realizar a aplicação de provas, por exemplo.



No entanto, é necessário que ainda se assine o contrato de forma oficial.

Todos estes trâmites devem ocorrer até o dia 13 de dezembro, visto que há o prazo de 180 dias para a publicação do edital, desde 16 de junho.

Além disso, em relação à aplicação das provas, há a expectativa de que ocorra também ainda em 2023, mas é possível que seja até fevereiro de 2024.

MAPA forma comissão organizadora

Outro Ministério que está dando andamento para seus próximo concurso público é o MAPA.

Nesse sentido, houve a formação de comissão especial a fim de organizar o novo concurso que também tem autorização do governo federal. Já para esta pasta, o número de vagas deverá ser de 440 para diferentes cargos.

Nesta sexta-feira, 04 de agosto, o MAPA publicou portaria com os membros da comissão. Assim, o documento indica que o grupo irá “planejar, organizar e supervisionar a realização” do novo certame.

Será necessário, portanto, a criação de um projeto básico, ou seja, documento que serve de espelho para a criação do edital. Além disso, a comissão irá realizar a escolha da banca, acompanhando todo o processo seletivo.

A comissão se dividiu da seguinte forma:

Subsecretaria de Gestão de Pessoas e de Gestão do Conhecimento da Secretaria-Executiva

Titular: Luciana Gomes Rodrigues Barbosa dos Santos;

Suplente: Adriano de Sousa Cordeiro.

Subsecretaria de Orçamento, Planejamento e Administração da Secretaria-Executiva:

Titular: Sérgio Luiz Gomes de Carvalho;

Suplente: Thalita Fernandes Fontoura Delgado.

Departamento de Gestão Corporativa da Secretaria de Defesa Agropecuária

Titular: Estela Alves de Medeiros;

Suplente: Hideraldo José Coelho.

Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo

Titular: Dayana Pereira Xavier da Silva;

Suplente: Eudóxio Antônio Batista Júnior.

Então, o próximo passo é que estes servidores prossigam com a escolha da banca examinadora.

Quando sai o edital?

Assim como o MME, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento também tem até o dia 13 de dezembro para publicar o edital.

Desse modo, com a formação da comissão poderá ocorrer a contratação da banca examinadora e, enfim, a publicação do documento. A expectativa é de que isso possa ocorrer até setembro, com aplicação das provas em dezembro.

Estas previsões vêm do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Anffa Sindical), a partir de seu presidente Janus Pablo Macedo.

“Estamos trabalhando muito para que haja regularidade dos concursos, porque é fundamental termos uma estrutura justa e digna para executarmos nossas atividades, que geram impactos significativos não apenas no agronegócio, mas em diversos setores da economia nacional”, declarou.

MEC fala sobre aplicação de provas

Recentemente, o Ministério da Educação anunciou algumas informações sobre a aplicação de provas de seu novo concurso.

Nesse sentido, o MEC indica que a aplicação acontecerá apenas em Brasília, Distrito Federal. Além disso, esta também será a lotação para aqueles que se aprovarem. Logo, é importante que os candidatos já se organizem para realizar a prova na capital brasileira.

“As provas serão em Brasília, no Distrito Federal. As vagas serão alocadas no MEC, localizadas em Brasília”, explicou a pasta.

Até o momento, ainda não é possível saber com certeza a data de publicação do edital. Contudo, na quarta-feira, dia 02 de agosto houve publicação de extrato de contrato no Diário Oficial da União acerca da banca examinadora.

Portanto, espera-se que o início formal do concurso ocorra em breve. Então, as provas deverão ocorrer dentro de dois meses da publicação do documento.

As oportunidades serão para 220 vagas de nível superior, no cargo de Técnico em assuntos educacionais. Esta função deverá se dividir em diferentes áreas, mas ainda não é possível confirmar quais serão.

Outros Ministérios terão concursos

Para além destas atualizações recentes, outros Ministérios também se organizam para novos concursos públicos.

Nesse sentido, no dia 19 de julho, houve publicação no Diário Oficial da União da ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. No documento, então, consta a autorização para mais vagas no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

Serão 40 vagas na função de Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS), que exige nível superior. A iniciativa é vista como uma conquista, considerando a falta de investimento na área nos últimos anos.

Além disso, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) também conta com autorização para prosseguir com concurso público.

A expectativa é de que sejam 98 vagas para o cargo de Analista Ambiental, ou seja, exigindo nível superior em qualquer área.

Junto destas pastas outros Ministérios já se movimentam para realizar novos concursos públicos. O objetivo é repor o quadro de servidores, de forma a valorizar o serviço público.