Ministro confirma que ONS não encontrou causa técnica e que PF deve investigar causas do apagão no Brasil

Na terça-feira, dia 15, o Brasil testemunhou um grande apagão que atingiu quase todos os estados do país e impactou cerca de 29 milhões de unidades consumidoras, incluindo residências, comércios, escolas e hospitais.

Apagão no Brasil: ONS identifica falha em rede da Eletrobras, mas causas técnicas permanecem ocultas

As autoridades rapidamente identificaram uma falha em uma linha de transmissão pertencente à Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), uma subsidiária da Eletrobras, como um ponto de partida para investigações.

No entanto, especialistas e o Operador Nacional do Sistema (ONS) destacaram que essa falha isolada não deveria ter causado um apagão de tal magnitude. Entenda os detalhes do incidente, as respostas das autoridades e os desafios de compreender as razões por trás do apagão.

Chesf e a falha na linha de transmissão

A falha foi detectada na linha de transmissão Quixadá/Fortaleza, operada pela Chesf. Alexandre Silveira, Ministro de Minas e Energia, revelou que a falha estava relacionada a um erro no sistema de proteção da linha, admitido pela própria Chesf.

No entanto, o ONS afirmou que essa falha sozinha não teria o potencial de causar um apagão generalizado como o que ocorreu. Isso levanta a questão fundamental: o que desencadeou a cascata de eventos que levou ao apagão em todo o país?

A Investigação e o papel da Polícia Federal

O Ministro Silveira enfatizou a importância de uma investigação rigorosa para identificar as causas da raiz do apagão. Desse modo, ele destacou que o ONS ainda não havia encontrado explicações técnicas para justificar a magnitude do incidente.

Em um pronunciamento à imprensa, Silveira afirmou que, mais do que nunca, a intervenção da Polícia Federal seria essencial para examinar a situação minuciosamente. Contudo, o ONS, embora seja um órgão técnico, não conseguiu até então fornecer respostas conclusivas sobre o incidente.



Desafios da apuração

Luiz Carlos Ciocchi, diretor-geral do ONS, compartilhou os desafios enfrentados pela equipe de investigação. Ele destacou que a linha de transmissão Quixadá/Fortaleza não deveria ter desencadeado um apagão dessa proporção.

Ciocchi enfatizou que o evento não estava relacionado a fatores externos como quedas de torres ou raios, o que torna o caso ainda mais intrigante. Dessa forma, ele enfatizou que o propósito principal da investigação era entender por que esse evento específico resultou em uma reação em cadeia tão ampla.

Falha humana ou causa técnica?

Uma das questões que surgiram foi se a falha foi causada por erro humano ou problemas técnicos. Ciocchi mencionou que, nesse momento, todas as possibilidades estão em aberto. Dessa forma, ele destacou que a análise técnica incluirá uma avaliação do fator humano, mas, até agora, nenhuma conclusão pode ser tirada. Isso ilustra a complexidade envolvida na investigação e na busca pelas respostas que todos estão esperando.

De modo geral, o apagão que afetou o Brasil recentemente deixou muitas perguntas sem resposta. A falha na linha de transmissão da Chesf parece ser apenas a ponta do iceberg, pois essa falha isolada não explica a magnitude do apagão.

Uma investigação que requer cooperação

Em suma, a complexidade do sistema elétrico e a interconexão de diferentes elementos tornam a investigação desafiadora. No entanto, a colaboração entre o ONS, autoridades do setor elétrico e a Polícia Federal será crucial para identificar as causas raiz do incidente.

Enquanto o país aguarda respostas, fica claro que a transparência, a análise técnica detalhada e a cooperação entre as partes interessadas são essenciais para evitar futuros incidentes semelhantes e manter a confiabilidade do sistema elétrico nacional.

Certamente, é importante que as causas do apagão sejam esclarecidas para que medidas sejam tomadas. De modo a evitar que esse tipo de transtorno ocorra novamente, considerando o impacto escalável desse tipo de imprevisto.