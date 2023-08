Ministro de Minas e Energia revela motivo surpreendente para apagão

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, fez um comunicado importante. Ele disse que as origens do apagão observado no Distrito Federal e em 25 unidades federativas nesta terça-feira (15) serão esclarecidas em um relatório emitido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) dentro das próximas 48 horas.

Contudo, Alexandre adiantou que dois incidentes de grande envergadura seriam os responsáveis pela ausência de iluminação. Um deles seria uma sobrecarga na rede identificada no norte do Nordeste, possivelmente na área do Ceará. O outro incidente ainda não está determinado, mas será especificado no documento definitivo do ONS. O ministro informou que o sistema de eletricidade opera com normalidade. Assim, o apagão que ocorreu nessa terça trata-se de uma situação infrequente.

Entenda o que são realmente os “apagões”

Um apagão é uma interrupção total ou parcial do fornecimento de energia elétrica para uma determinada região. Os apagões podem ser causados por uma variedade de fatores, incluindo:

Falhas no sistema elétrico ocorrido por eventos naturais, acidentes ou sabotagem;

Danos à infraestrutura elétrica seja em linhas de transmissão e subestações;

Demanda excessiva de energia.

Os apagões podem ter um impacto significativo na vida das pessoas. Isso porque causam interrupções nos serviços públicos, como transporte, comunicação e saúde. Eles também contribuem para danos à propriedade e perda de receita.

Racionamento de energia é diferente de apagão

O racionamento de energia é uma medida governamental que reduz o consumo de eletricidade em uma determinada área. Ele é geralmente implementado quando a demanda é maior do que a oferta. Isso acontece devido a uma série de fatores, como:

Escassez de chuvas (secas)

Apagões contínuos;

Falta de investimentos em infraestrutura;

Crises políticas.

Há diversas maneiras de se praticar o racionamento, sendo:



Cortes de eletricidade programados em horários específicos;

Limitação do consumo por certos setores, como indústria, comércio ou residências;

Incentivos para a redução do consumo, como descontos na conta de luz;

Campanhas de sobre a importância do uso consciente da eletricidade.

Posicionamento do Ministério das Minas e Energia sobre o ocorrido

Alexandre Silveira explicou que: “É análogo a uma aeronave: dois sistemas hidráulicos, dois sistemas elétricos, duas turbinas. Para que ocorra um incidente desta magnitude, é necessário que tenham ocorrido dois eventos simultâneos nas linhas de alta capacidade, ou seja, é extremamente pouco comum o que ocorreu no incidente de hoje, mas que de fato aconteceu. Causou a interrupção nas regiões do Norte e Nordeste, e, devido a uma contingência planejada pelo ONS, a carga das regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste foi reduzida para evitar uma interrupção total nessas regiões”.

De acordo com o Ministério, o apagão (ou blecaute) foi registrado às 8h29. O sistema foi completamente restaurado às 14h49, um período de 6 horas e 20 minutos. Sem ter dados técnicos definitivos, o Silveira não excluiu possibilidades que teriam causado o problema. Dessa forma, comunicou que entrará em contato com a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para que sejam realizadas investigações quanto a possíveis atos intencionais.

Indagado durante uma coletiva de imprensa, Alexandre ressaltou que a Eletrobras era o principal pilar do sistema de fornecimento de energia elétrica do Brasil e criticou a privatização da empresa. Ele também destacou que o blecaute não está relacionado ao abastecimento energético e à segurança elétrica.

“Primeiramente, é necessário enfatizar que o incidente não possui nenhuma ligação com o fornecimento de energia. Estamos vivendo um período de abundância nos reservatórios”, afirmou o ministro.

Transtornos ocorridos no RN por causa do apagão

No estado do Rio Grande do Norte, 123 cidades enfrentaram a ausência de luz, de acordo com a Neoenergia Cosern. Mais de 800 mil propriedades foram impactadas pela interrupção no fornecimento de eletricidade.

O apagão teve repercussões, afetando o abastecimento de água em todo o estado, causando problemas na sinalização dos semáforos. Com isso, também gerou instabilidade na rede de comunicações, além de outros inconvenientes.

O incidente ocorreu às 8h31, conforme relato da Neoenergia Cosern, e o processo de restabelecimento gradual das cargas teve início imediato. A normalização do fornecimento nas áreas afetadas começou às 9h50 e foi concluída às 11h28 no estado.