Ministro faz COMUNICADO importante sobre os CORREIOS

O setor de logística dos Correios no Brasil está prestes a receber uma significativa injeção de recursos. O Novo PAC, programa governamental de investimento público, direcionará R$ 854 milhões para a modernização do parque logístico nacional dos Correios.

Este investimento tem como objetivo aumentar a eficiência dos serviços prestados pela entidade, que é vinculada ao Ministério das Comunicações (MCom).

O plano de investimento

De acordo com Juscelino Filho, Ministro das Comunicações, este investimento é crucial para modernizar, valorizar e fortalecer os Correios. A empresa tem um papel fundamental na oferta de serviços aos cidadãos, e com este investimento e muito trabalho, o governo pretende resgatar o seu papel social e melhorar a qualidade dos serviços prestados.

O plano de investimento prevê a destinação de R$ 380 milhões para a construção de cinco Centros de Serviços Postais. Estes centros ampliarão a capacidade de processamento de objetos nacionais e internacionais.

Além disso, outros R$ 476 milhões serão investidos na instalação de 10 novos sistemas de triagem automatizada de encomendas, modernizando o Parque Logístico Nacional dos Correios. A previsão é que toda a infraestrutura seja concluída até 2026.

Benefícios do investimento

Os investimentos ampliam a capacidade de processamento de cartas e encomendas nacionais e internacionais. Ao efetuar as entregas com maior velocidade, qualidade e menor custo, os Correios aumentarão sua competitividade no mercado. Além disso, fortalecerão sua função estratégica na execução de políticas públicas e no acesso à cidadania.

Programa Remessa Conforme e a entrega mais rápida de Correios



Desde 1º de agosto, o Brasil adotou um novo sistema de tributação para aquisições internacionais, conhecido como Remessa Conforme. Esta mudança pode impactar significativamente a entrega de produtos de empresas populares como a Shein, Shopee, AliExpress, Mercado Livre e até mesmo a Amazon.

A aderência ao programa não é obrigatória. As empresas podem decidir se aderem ou não, dependendo das regras aplicadas em seu contexto. O Remessa Conforme é um acordo que, uma vez assinado por uma empresa de varejo, obriga-a a seguir todas as regras estabelecidas no texto.

A Shein e o Remessa Conforme

A Shein, por exemplo, já adiantou que vai aderir ao programa. A empresa elogiou a iniciativa, demonstrando disposição em colaborar com o mercado brasileiro e respeitar todas as novas regras. A empresa tem trabalhado desde março na implementação das mudanças necessárias para estar em total conformidade com o Remessa Conforme.

O que muda com o Remessa Conforme?

Mas o que isso realmente significa para os consumidores brasileiros que fazem compras na Shein e outras lojas online?

Entrega mais Rápida

Um dos pontos mais notáveis é que a maioria dos produtos deve chegar ao consumidor mais rapidamente. Essa é a promessa do Ministério da Fazenda.

O Antigo Processo

Antes, o produto internacional era comprado pelo consumidor e só era analisado ao chegar em território nacional. Ele era enviado para uma fiscalização aduaneira, que poderia estar localizada em São Paulo, Rio de Janeiro ou Curitiba. Este processo demorava, pois os agentes da Receita Federal precisavam analisar milhares de pacotes por dia.

O Novo Processo

Com o programa Remessa Conforme, os produtos serão analisados antes mesmo de chegarem ao Brasil. Assim, eles podem ser liberados automaticamente e enviados diretamente para o endereço do destinatário.

Mudança na taxação

Além da questão do tempo de espera, o Remessa Conforme também terá impacto na taxação dos produtos. Você pode conferir as mudanças na tabela abaixo:

Produtos Como era antes Como fica Custam menos de US$ 50 Imposto de importação de 60% e ICMS variável Apenas ICMS de 17% para todos os estados e o Distrito Federal Custam mais de US$ 50 Imposto de importação de 60% e ICMS variável Imposto de importação de 60% e ICMS de 17% para todos os estados e o Distrito Federal

Esta mudança deve tornar o processo de entrega de produtos pelos Correios mais eficiente e rápido. A expectativa é que os consumidores recebam seus produtos mais cedo do que o habitual.