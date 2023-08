Ministro faz COMUNICADO sobre PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fez um grande anúncio para os brasileiros que utilizam gasolina no país. De acordo com ele, a Petrobras está bem perto de anunciar um novo reajuste no preço dos combustíveis. Isso deverá acontecer caso haja oscilação dos valores no mercado internacional.

Silveira afirmou que a Petrobras está trabalhando “no limite do preço marginal”. Aliás, o ministro também revelou que a situação da companhia foi informada diretamente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por representantes da empresa durante uma reunião. As declarações de Alexandre Silveira acontecerem em uma entrevista para a GloboNews.

Combustíveis vão ficar mais baratos ou mais caros?

Os motoristas do país sempre torcem por reduções nos preços dos combustíveis. Como muitos sabem, as famílias que possuem veículos e os utilizam com certa frequência precisam abastecer o tanque regularmente, e isso não foi muito barato nos últimos tempos quando o assunto foi gasolina.

Embora os preços já estejam bastante elevados, a razão para isso não tem a ver com a Petrobras. Na verdade, a estatal reduziu por diversas vezes os valores da gasolina nos últimos meses, ajudando a aliviar um pouco o bolso dos consumidores. Contudo, o próximo reajuste da estatal não deverá ser para baixo, como os anteriores.

“Eles disseram, de forma explícita, que estavam no limite do preço marginal e que se houvesse alguma oscilação para cima a partir de agora, que eles fariam o repasse ao preço dos combustíveis e seus derivados“, afirmou o ministro Alexandre Silveira durante a entrevista.

Ministro tenta tranquilizar investidores

A saber, a Petrobras é uma empresa de capital aberto que tem o Governo Federal como principal acionista. No entanto, a petroleira também tem vários outros investidores que recebem repasses dos dividendos da companhia.

Para essas pessoas, quanto mais altos estiverem os preços dos combustíveis, aumentando o lucro da Petrobras, melhor para eles, pois irão receber valores maiores dos dividendos. O problema é que o governo já informou diversas vezes que a companhia deve, primeiro, pensar na população, reduzindo os preços dos combustíveis, ou seja, o próprio lucro.



De todo modo, o ministro Alexandre Silveira tentou tranquilizar os investidores da Petrobras. Em suma, ele ressaltou a necessidade de investimentos na companhia em caso de aumento de preços no exterior.

“É claro, se houver oscilação para cima, a Petrobras terá responsabilidade com esses investidores, com a empresa, com a necessidade dos seus reinvestimentos para modernizar a empresa, e os repasses serão feitos. Por isso quero tranquilizar os investidores”, disse o ministro.

Petrobras extinguiu política de preços

Em meados de maio, a Petrobras reduziu em 12,6% o preço da gasolina vendida para as distribuidoras. Além disso, a companhia também reduziu em 12,8% o valor do diesel e em 21,3% o preço do gás de cozinha.

Tudo isso aconteceu por causa da extinção da política de preço de paridade de importação (PPI), que se baseava nas variações do petróleo e do dólar para definir os reajustes nos preços dos combustíveis.

Com a mudança na política de preços, a Petrobras também passou a considerar fatores internos, minimizando a alta volatilidade dos preços, que se baseavam apenas nas cotações internacionais do dólar e do barril de petróleo.

Essa decisão foi tomada para beneficiar os brasileiros. De acordo com o governo federal, a política de preços da Petrobras prejudicava o consumidor, que sofria com a alta volatilidade dos preços. Entretanto, a nova política não iria repassar oscilações de maneira imediata, uma vez que os fatores internos passaram a ter um peso maior na composição dos preços dos combustíveis.

“Foi importante mudar a política de preços, não há como não se reconhecer. Havia uma extorsão ao consumidor brasileiro, consequentemente aumentando o ‘custo Brasil’, aumentando o preço do alimento que chega no prato de todos os brasileiros, na política de preços que não permitia a Petrobras fazer volatilidade para baixo quando o preço internacional caía”, afirmou o ministro.

Lucro da Petrobras

No segundo trimestre de 2023, a Petrobras teve um lucro de R$ 28,8 bilhões. Esse foi o primeiro resultado trimestral da companhia após a extinção da política de paridade internacional.

Os investidores não ficaram muito satisfeitos com o montante registrado entre abril e junho. Em resumo, o lucro da Petrobras encolheu 47% em relação ao mesmo período de 2022, refletindo os ganhos bem menores para a companhia devido aos preços dos combustíveis também serem menores.