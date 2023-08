Missed Fists: lutador faz reviravolta incrível e é desclassificado por segurar o estrangulamento por muito tempo

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos as lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados, onde parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Liderando-nos hoje, temos um caso raro de arrancar a vitória das garras da derrota e, em seguida, enfiar a vitória de volta na goela da derrota.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna por suas listas semanais dos melhores nocautes e submissõese para @Grabaka_Hitman por carregar muitos dos clipes que você vê aqui. Siga-os e participe do Patreon, se puder.)

Ruslan Sariev vs. Ilmiyamin Dzhavatov

Sinto que tenho que mostrar toda essa sequência. Cena maluca no Alash Pride no Cazaquistão. Ilmiyamin Dzhavatov dá uma reviravolta milagrosa na guilhotina contra Ruslan Sariev, mas se recusa a liberar o estrangulamento e perde por DQ.#AlashPride87 pic.twitter.com/cuhzVtVH80 — caposa (@Recorder_Hitman) 29 de julho de 2023

Em um evento do Alash Pride em Shymkent, Cazaquistão, Ilmiyamin Dzhavatov esteve tão perto de conseguir uma das melhores reviravoltas do ano antes de entrar no MMA completo (você NUNCA vai no MMA completo) e arruiná-lo.

Seu oponente Ruslan Sariev estava absolutamente colocando a madeira para ele, apenas despejando-a de uma forma que teria resultado em uma paralisação de 90% das vezes na maioria das promoções. Não tenho um grande problema com a tomada de decisão do árbitro aqui porque Dzhavatov estava se defendendo de forma inteligente, mas todos nós já vimos lutas paradas por menos.

Assistindo ao clipe, você pode realmente ver o tanque de gasolina de Sariev esvaziando em tempo real e todo o seu fluxo foi completamente arruinado quando Dzhavatov se beneficiou de uma boa e velha queda de bocal. Isso levou Sariev a tentar voltar à ofensiva, mas depois sofreu um deslize infeliz. Ele estava completamente exausto naquele momento e apenas se deixou sufocar, o que deveria ter sido o fim de nossa história e um momento triunfante para Sariev.

Em vez disso, Sariev se recusou a liberar o estrangulamento e o árbitro foi rápido para separar os lutadores com força. No momento em que a decisão oficial foi lida, Dzhavatov foi legitimamente desclassificado. Ele parecia genuinamente apologético e envergonhado no final, então vamos torcer para que ele aprenda algo com esse lamentável incidente.

No evento co-principal, tivemos uma escolarização de outro tipo.

O peso leve Nurkhan Zhumagazy melhorou para 3 a 0 com esta detonação de um soco em Eduardo Castro, que definitivamente se arrepende de ter entrado na jaula com Zhumagazy após esta plantação de rosto.

Alash Pride 87 está disponível para reprodução gratuita no YouTube.

Mate Sanikidze vs. Losene Keita

Jamie Cordeiro vs. gabriel torok

Lazar Todev vs. Wallyson Carvalho



O Oktagon MMA realizou dois eventos no último fim de semana (confusamente ambos chamados Oktagon 45 e disponíveis para resposta no DAZN) e eles foram memoráveis, para dizer o mínimo.

O evento de sábado foi encabeçado pela unificação do cinturão dos penas entre Mate Sanikidize e Losene Keita e, embora um campeão indiscutível tenha sido coroado, não foi da maneira que alguém gostaria.

Com pouco mais de um minuto de luta, Keita sobe com uma lesão na perna e este foi dispensado. O invicto Keita escreveu posteriormente no Instagram que quebrou a perna no primeiro chute da luta.

A boa notícia para Keita (ou a má notícia, dependendo da sua opinião sobre esse tipo de coisa) é que ele perdeu o título, mas ganhou uma noiva! Após sua derrota, Keita ficou por perto, pulando em uma perna antes de ainda conseguir se ajoelhar e pedir sua namorada em casamento.

Regras do amor.

Jamie Cordero fez o melhor nocaute do fim de semana do Oktagon, finalizando Gabriel Torok em apenas 22 segundos com um chute na cabeça no show de sábado.

Momento assustador para Torok ali mesmo, cravando a própria cabeça no tatame ao cair. Fico feliz em ver que Cordero teve os meios para não dar seguimento.

Dito isso, grandes elogios a Lazar Todev por tentar matar em sua luta com Wallyson Carvalho. Todev estava no controle no final do primeiro round, mas em vez de se contentar com um 10-9, ele foi all-in em uma chave de perna e marcou a finalização a três segundos do fim.

Karol Skrzypek vs. joel dos santos

Também do departamento “1000 Maneiras de Perder Uma Luta”, a campeã dos meio-médios Karol Skrzypek marcou um nocaute no ground and pound verdadeiramente perverso sobre Joel dos Santos em um evento da Thunderstrike Fight League em Konskie, na Polônia.

Todos nós reconhecemos que o controle das costas é a posição mais dominante que você pode ter no MMA… bem, todos nós, exceto Skrzypek. Ele simplesmente escapou do problema e imediatamente se transformou na guarda de Cigano jogando ceifeiros. E funcionou muito, muito bem.

Um replay gratuito do Thunderstrike Fight League 27 está disponível para replay gratuito no YouTube.

Shamil Musaev vs. Alexey Kunchenko

Boris Medvedev x Gleison Tibau



No RCC 16 em Tyumen, na Rússia, Shamil Musaev continuou seu domínio com esta doce sequência de nocaute, iniciada por um chute giratório no corpo.

Shamil Musaev (16-0-1) facilita o trabalho de Alexey Kunchenko, acertando um chute giratório no fígado e jogando-o contra a cerca. O Assassino Silencioso é o primeiro a acabar com Kunchenko, e ele o faz em menos de 90 segundos. #RCC16 pic.twitter.com/lyPA86AuLN — caposa (@Recorder_Hitman) 28 de julho de 2023

Musaev colocou o veterano do UFC Alexey Kunchenko fora de uma rodada para melhorar para 16-0-1. Ele está no auge aos 29 anos, então espere coisas ainda maiores de Musaev em um futuro próximo.

Falando em veteranos do UFC, Gleison Tibau competiu pela segunda vez em 2023 e não foi bem.

Isso é Boris Medvedev brutalizando Tibau, com a ajuda de um árbitro que aparentemente estava muito feliz em dar a Tibau a chance de se recuperar em uma luta que claramente acabou bem antes de o gongo tocar.

Tibau, que completou 40 anos há poucas semanas, soma quatro derrotas consecutivas. Eu realmente espero que esta não seja uma situação de Bigfoot Silva em que ele está fazendo isso porque precisa do dinheiro, em vez de ficar por aqui por amor ao jogo. Este homem lutou pelo UFC 28 vezes. Quero acreditar que ele está vivendo confortavelmente, embora esteja bem ciente de que provavelmente não é o caso.

Anthony Morel x Adama Diop

OK, isso foi um deprimente. Vamos inverter as coisas. Tipo, em toda a volta, 360 graus.

Anthony Morel, mostra-nos como se faz!

COTOVELO PESADO GIRATÓRIO PARA TRÁS

Eu poderia assistir isso o dia todo e provavelmente esqueceria toda aquela coisa de Tibau.

Hexagone MMA 10 de Orange, França, (laranja, você está feliz por ter assistido aquele nocaute?) está disponível para replay no DAZN.

Shane Jackson contra Tey Kelley

Jake Wilkinson x Prella Hollie



O Warrior Xtreme Cagefighting realizou um evento em Southgate, Michigan, na última sexta-feira chamado “Summer Smash”. Dados os clipes que você está prestes a ver, não poderia ter um nome mais apropriado, nem mais próximo de um processo da WWE.

Falando nisso, aqui está o meio-médio amador Shane Jackson executando um arrebentamento que deixaria Arn Anderson orgulhoso.

E agora aqui está Jake Wilkinson para nos mandar para casa com uma nota alta (e muito alta):

Cuidem-se, todos.

