Missed Fists: O lutador amarra o oponente em nós com uma combinação de finalização de aparência dolorosa

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos as lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados, onde parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Depois de uma semana ou mais de conversa entre Jake Paul e Nate Diaz (aí está de novo!), Entendi, você precisa de um limpador de paleta. Você precisa de uma pausa na análise desnecessária do boxe D-grade. Você quer que suas artes marciais sejam misturadas. Sério, eu entendo.

Com isso em mente, vamos Missed Fists com uma das finalizações mais fascinantes do ano.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna por suas listas semanais dos melhores nocautes e submissõese para @Grabaka_Hitman por carregar muitos dos clipes que você vê aqui. Siga-os e participe do Patreon, se puder.)

Li Yixuan vs. Xu Wanying

Se há uma coisa que eu amo sobre trabalhar neste recurso é que eu posso ir para os especialistas – sendo vocês, os fãs – para obter conselhos sobre como nomear certas técnicas. Neste caso, estou confuso com uma finalização que nunca vi executada dessa maneira específica antes, que ocorreu em um evento de Jue Cheng King em Shanxi, China.

Li Yixuan (3-0) finalizou Xu Wanying com este estrangulamento no JCK hoje. Ainda não estou pronta para chamá-la de uma perspectiva, mas como lutadoras femininas são difíceis de encontrar na China, estou de olho nela e ela provavelmente será lançada em uma luta maior a seguir. pic.twitter.com/N3rpSVRioX — Chris Presnell (@mmaecosystem) 5 de agosto de 2023

Isso é 3-0 Li Yixuan com o finalizador criativo, que Sherdog lista como uma “guilhotina invertida”. Isso soa bem para mim, mas está faltando um certo toque especial. A tapologia foi com “manivela do dorminhoco do dragão”, que é mais atraente, mas também soa quase muito profissional (um dorminhoco de dragão pode realmente funcionar na vida real? Acho que funcionou?).

Prefiro pensar nisso como a versão final da “melhoria” de Michael Scott. Li apenas começou a trabalhar no chão, sem saber exatamente para onde está indo, e isso se desenvolveu em pura grandiosidade.

Um replay gratuito de JCK Fight Night 66 está disponível aqui.

J. C. Lamprecht vs. Mzwandile Hlongwa

Mzwandile Hlongwa marcou alguns nocautes de dinamite no passado, o que lhe rendeu um contrato com o Brave CF, onde obteve resultados mistos (incluindo sofrer sua primeira derrota profissional para um cara chamado Khamzat Chimaev). Em seu retorno ao Extreme Fighting Championship Worldwide no fim de semana passado, ele estava prestes a conquistar seu primeiro título com a promoção em uma luta pelo campeonato meio-pesado vago contra JC Lamprecht, mas Lamprecht tinha outros planos, para dizer o mínimo.

Incrível reviravolta guilhotina de JC Lamprecht no EFC 106. Essa luta foi de mão única para Mzwandile Hlongwa. A perna esquerda de Lamprecht foi cortada. E o novo campeão meio-pesado da EFC #EFC106 pic.twitter.com/eOIfq8pFQz — caposa (@Recorder_Hitman) 10 de agosto de 2023

Como você pode ver no corte da luta de caposa, Hlongwa colocou Lamprecht em sérios problemas em várias ocasiões. Muitos árbitros teriam intervindo e estariam perfeitamente justificados em fazê-lo, mas Lamprecht aparentemente mostrou sinais de vida suficientes para evitar a paralisação. Valeu a pena também, pois ele conseguiu uma viagem em um Hlongwa cansativo e depois aproveitou ao máximo uma situação ruim ao agarrar a cabeça de Hlongwa para garantir uma guilhotina.

Apenas um retorno absurdo em vários níveis.

Adel Khaldoune x Adel Khaldoune Georges N’Goma

Dean Garnett contra Lucas Corbage



No Hexagone MMA 8 (replay disponível no DAZN), Adel Khaldoune deu o primeiro tapa na cara da semana com esse sorrateiro gancho de direita que acertou Georges N’Goma.

No evento principal, Dean Garnett (um técnico de longa data que inclui Muhammad Mokaev em sua lista de acusações) continuou seu sucesso de retorno ao conquistar sua segunda vitória em 2023, após uma pausa de cinco anos nas competições.

Este nocaute selvagem rendeu a Garnett o cinturão vago dos penas. Nada mal para um cara que acabou de completar 35 anos há algumas semanas.

Yure do Nascimento vs. Carlos Leandro da Silva

Na Arena Global 26, no Rio de Janeiro, vimos mais um lutador desmaiado quando Yure do Nascimento fez Carlos Leandro da Silva pagar por uma pernada preguiçosa.

Você pode assistir a um replay gratuito desse evento no YouTube.

Karson Koe vs. Sam Dawson

Se você quiser um exemplo adequado de como esconder um chute, não procure mais do que o nocaute perverso de Kason Koe no FightStar Championship 25 em Londres.

O peso pena amador dá o menor sinal de movimento da mão antes de dar aquele chute e punir o oponente por adivinhar errado. Jogo de polegadas.

Veja mais destaques do FightStar Championship em seu canal no YouTube.

Tony Cortez x Matias Palma

Lucero Acosta vs. Silvia Juaneda



Tony Cortez finalizou Matias Palma em 32 segundos no evento Combate Global em Miami, acertando-o com uma cotovelada de esquerda por cima que deve ter parecido com uma pancada em uma frigideira. Mas mais difícil.

Houve tantos nocautes de cotovelo excelentes em 2023. Os lutadores deveriam fazer mais isso.

Na luta principal, Lucero Acosta venceu sua segunda luta consecutiva com uma guilhotina hermética sobre Silvia Juaneda.

“La Loba” lutou apenas seis vezes desde que se tornou profissional em 2019, mas o Combate Global a impulsionou como estrela (é o terceiro show consecutivo dela como evento principal) e se ela conseguir ficar mais ativa, tem um bom chance de viver de acordo com esse hype.

Tony Laramie x Daniel Nunez

Amin Almelik vs. Victor Jauregui



Aqui em Ontário, Canadá, no último sábado, o BTC 21 aconteceu e houve muitas finalizações. Os dois melhores foram cortesia do candidato peso-mosca de 24 anos, Tony Laramie (o irmão mais novo do recente lutador do UFC, TJ Laramie) e Amin Almelik.

Laramie mostrou mãos nítidas no co-evento principal da noite, enquanto Almelik teve o pobre Victor Jauregui realmente se esquivando em alguns golpes que terminaram sua noite em uma nota difícil.

Você pode assistir a um replay pay-per-view do BTC 21 em seu site.

Daniel Frunza vs. Jalin Fuller

Lembra quando eu insinuei outra plantação de rosto? Bum, aqui está!

Daniel Frunzi, da Romênia, vem causando estragos no cenário regional e em sua estreia no LFA contra o mais estabelecido Jalin Fuller (6-3 na jaula do LFA antes da última sexta-feira), ele manteve os bons tempos rolando com este poderoso nocaute no primeiro round.

Isso é um par de mãos certas no botão e uma rajada de fechamento que fez Fuller não tão gentilmente cair no tatame.

LFA 164 está disponível para replay no UFC Fight Pass.

Se você souber de uma luta ou evento recente que acha que pode ter passado despercebido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no Twitter — @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.