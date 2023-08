Missed Fists: sobrinho de Hulk Hogan perde por nocaute no rosto

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Vimos os mundos do MMA e do wrestling profissional se cruzarem de várias maneiras ao longo da história dos esportes de combate, mas há uma nota de rodapé que aparentemente passou despercebida pelo radar até o fim de semana passado.

Paul Garza x David Bollea

O que você vai fazer? O que você vai fazer, irmão? Quando BOLLEAMANIA corre solta em você???

OK, isso pode não ter o mesmo significado que “Hulkamania”, o movimento que se tornou um fenômeno global ao longo dos anos 80 e 90 e ainda assola alguns cantos do mundo do wrestling profissional até hoje, mas é isso que estamos lidando em nosso primeiro clipe da semana, que mostra o sobrinho de Hulk Hogan sofrendo uma derrota humilhante.

É isso mesmo, David Bollea está diretamente relacionado a Hogan – nome verdadeiro: Terry Bollea – e aparentemente ele tentou aproveitar esse nome famoso no passado, chegando ao ponto de usar a conexão para promover algo chamado Minha namorada quer uma namorada (Não consigo encontrar nenhum registro desse programa realmente existente além deste clipe levemente NSFW) de acordo com talkSPORT. Hulk não aceitou bem e supostamente rejeitou David por tentar explorar a marca Hogan.

(A propósito, David Bollea não deve ser confundido com Michael Allan Bollea, outro sobrinho de Hulk Hogan, mais conhecido como “Horace Hogan”, que seguiu o tio Hulkster no mundo do wrestling profissional e é um personagem por direito próprio.)

David – que possui uma vitória em 2010 sobre Cody Gibson, sim, aquele Cody Gibson – na verdade entrou na luta do fim de semana passado no Fury Challenger Series 5 em Houston com um recorde profissional de 8-2, embora fora da vitória de Gibson, sua competição tenha ‘ Não há muito o que escrever. Suas últimas cinco vitórias foram contra adversários com um recorde combinado de 37-63. Parece uma reserva de wrestling profissional, se é que já vi.

De qualquer forma, nesta ocasião, ele caiu de cara nas mãos pesadas de Paul Garza e não haveria nenhum chute dramático para evitar o pinfall. Apenas uma cara feia e um árbitro fazendo a coisa certa ao saltar para a defesa.

De qualquer forma, eu sempre fui mais um cara do “Stone Cold” Steve Austin.

Gasmire Diatta vs. Emanuel Bernardo

Falando em frieza, eles não são muito mais frios do que este nocaute de Gasmire Diatta no African Knockout Championship 2 em Lagos, na Nigéria.

Demorou menos de 15 segundos para Diatta acertar um míssil com a mão direita em Emmanuel Bernard e deixá-lo rígido como uma tábua. Vamos perdoá-lo pelos punhos desnecessários, já que ele provavelmente foi pego no momento e quem pode culpá-lo? Você pode imaginar receber um nocaute tão limpo?

Joon Gun Cho x Axel Ryota

Do outro lado do espectro de tempo de finalização, temos o peso mosca Joon Gun Cho tendo que esperar até o último segundo para encontrar uma abertura para este inacreditável nocaute giratório.

São necessários dois para dançar o tango, então vamos dar crédito a Axel Ryota também por não desistir e perseguir Cho, mesmo que seja essa persistência que o colocou na linha de fogo.

Uzair Abdurakov vs. Sergei Yaskovets

Você ficaria surpreso em saber que o Eagle FC ainda existe? Sim, apesar da promoção russa ter desistido da sua breve aventura nos EUA, continuou a promover espectáculos no seu país, incluindo o espectáculo do Eagle FC 53 na sexta-feira passada em Yakuts.

A luta principal foi realizada, com o prospecto meio-médio de 28 anos, Uzair Abdurakov, derrotando Sergey Yaskovets no terceiro round.

Yaskovets baixou os braços ao deixar a perna de fora e Abdurakov o fez pagar muito. São quatro vitórias consecutivas para Abdurakov, cujo recorde profissional agora é de 17-1-1, com 13 de suas vitórias por nocaute ou finalização.

Saladina Parnaso vs. Roberto Ruchala

Kléber Silva x Rafal Kijanczuk



Salahdine Parnasse realmente não deveria mais estar na lista de segredos mais bem guardados de ninguém, mas você tem a sensação de que o campeão francês dos penas sempre precisa de mais brilho e estamos felizes em fornecer uma luz.

A estrela do KSW estava em sua melhor forma no evento do último sábado em Nowy Sacz, na Polônia, ao despachar o invicto Robert Ruchala com precisão implacável.

Esqueça o ground-and-pound, esqueça o trabalho metodicamente para finalizar, da próxima vez que seu oponente ficar grudado no tatame, ensine-lhe uma lição com um rápido chute de futebol nas costelas.

São cinco vitórias consecutivas agora para Parnasse, que tem sido um destruidor desde que sofreu sua única derrota para Daniel Torres em janeiro de 2021 (uma derrota por nocaute estranha que Parnasse vingou desde então ao derrotar Torres em sua revanche). Aos 25 anos, você tem a sensação de que o melhor ainda está por vir.

Falando em lidar com um adversário no chão, Kleber Silva não teve que lidar com esse absurdo ao acertar uma joelhada no queixo perfeitamente cronometrada pouco antes de Rafal Kijanczuk conseguir estabelecer qualquer ponto de contato no tatame.

À primeira vista, parece que Silva fez algo ilegal, mas na verdade ele apenas escolheu a maneira mais desagradável de acabar com um Kijanczuk já desvanecido.

Kiamran Esquerda vs. Fal Sopheak

Em um evento da Fair Fight Promotion em Yekaterinburg, na Rússia, tivemos sem dúvida o melhor nocaute fora do MMA do ano até agora:

É Kiamran Nabati desintegrando Fal Sopheak com um chute giratório que acerta diretamente no botão de desligar.

Aqui está outra olhada nisso.

O timing, a execução, o impacto, o trabalho de câmera. Isto é arte. Isto é cinema.

Kemal Salih vs. Timur Kuanysh

Só por diversão, vamos falar com uma nota verdadeiramente bizarra.

No octógono 48, em Baku, no Azerbaijão, o peso pena Kemal Salih não quis lutar. Sério, ele não queria brigar. De forma alguma. Você não precisa de uma tradução em inglês deste clipe para entender isso, apenas assista.

Todo dia tem novidade no MMA Este lutador (Kemal Salih) indicou que não queria lutar antes mesmo de entrar na jaula. Eles o fizeram passar por todas as apresentações e começaram a luta de qualquer maneira antes de desistir. #Octagon48 pic.twitter.com/2r1WGkX7Yq —caposa (@Recorder_Hitman) 18 de agosto de 2023

ELE NÃO QUERIA LUTAR.

Os protestos de Salih caíram em ouvidos surdos e olhos cegos, aparentemente, pois parece que o locutor do ringue e o árbitro foram instruídos a prosseguir com as apresentações dos lutadores e o início da luta antes que todos finalmente percebessem o quão bobo tudo era e cancelassem. O clipe parece mostrar que o oponente de Salih, Timur Kuanysh, foi declarado o vencedor, mas Tapology está listando-o como sem competição, o que faz sentido se Salih tivesse dito a eles com bastante antecedência que ele não queria brigar.

De qualquer forma, qual é o veredicto oficial se a vitória do Kuanysh aqui for? Nocaute técnico ou finalização verbal aos 0:01 do primeiro round? Esta é a vitória mais rápida da história do MMA? Veja como isso parece bobo?

