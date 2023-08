Mitchell Musso, estrela de ‘Hannah Montana’, é preso por embriaguez em público

Mitchell Musso – famoso por interpretar Oliver Oken em ‘Hannah Montana’ – foi preso neste fim de semana no Texas e, segundo a polícia… era tudo isso e um saco de batatas fritas.

A ex-estrela da Disney foi levada para a prisão no sábado à noite em Rockwall, TX – isso depois que os policiais disseram que responderam a uma chamada de serviço em um hotel próximo, onde pessoas alegavam que Musso estava agindo de forma beligerante… e onde ele supostamente roubou um item do mercado de alimentos.

Esse item, segundo a polícia… um lanche do tipo batata. Rockwall PD disse ao TMZ que quando a equipe exigiu que ele pagasse, Musso supostamente se tornou verbalmente abusivo… e foi embora.

Os policiais chegaram e encontraram Musso do lado de fora do hotel… onde determinaram que ele estava supostamente sob influência de álcool. Além disso… A polícia de Rockwall diz que descobriu uma tonelada de mandados de trânsito pendentes em seu nome – então, eles o algemaram e o levaram sob custódia.

Musso está enfrentando algumas acusações diferentes… intoxicação pública, roubo (menos de US$ 100), registro vencido, falta de exibição de carteira de motorista e violação da promessa de comparecer ao aviso prévio.

Disseram-nos que ele está sendo libertado agora sob fiança de US$ 1.000. Claro, ele posou para uma foto policial também enquanto estava lá… o que parece bastante sombrio, para dizer o mínimo.

O cara teve uma carreira de bastante sucesso no Disney Channel de meados dos anos 2000 até meados dos anos 2010. Além de sua fama de “Hannah Montana”… ele também estrelou programas como “Phineas and Ferb”, “Pair of Kings” e “PrankStars”.