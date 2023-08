MJSP lança sistema inovador para agilizar credenciamento de organizações da sociedade civil

No âmbito da simplificação e modernização dos processos governamentais, a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senajus/MJSP) está prestes a lançar um novo marco na forma como as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) operam em nosso país.

Novo sistema do MJSP: facilitando o credenciamento e as autorizações para organizações da sociedade civil

A partir do dia 11 de setembro, o tão aguardado Sistema de Gestão de Oscip e Autorização de Organizações Estrangeiras entrará em vigor. Assim, prometendo simplificar o credenciamento e as autorizações de funcionamento para uma ampla gama de entidades.

Uma nova era de eficiência: a chegada do novo sistema

Desenvolvido pelo Núcleo de Gestão de Oscip e Organizações Estrangeiras, o novo Sistema representa um avanço significativo no processo de credenciamento e autorização de funcionamento. Inicialmente, a plataforma será lançada em caráter de teste durante 30 dias exclusivamente para organizações estabelecidas no estado de São Paulo. Desse modo, isso permitirá um período de ajustes e aprimoramentos antes da expansão para entidades de todo o país.

Alcançando transparência e acessibilidade

Um dos principais objetivos do novo sistema é estabelecer uma maior transparência e acessibilidade no que diz respeito aos serviços de credenciamento de entidades privadas. Em suma, as Oscips (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público) são peças fundamentais no cenário sociopolítico do Brasil. Por isso, simplificar seus processos burocráticos é um passo crucial para permitir que elas concentrem mais esforços em suas atividades de interesse público.

Descomplicando o processo: uma interface moderna e intuitiva

André Pereira Crespo, chefe do Núcleo de Gestão de Oscip e Organizações Estrangeiras, destaca que o novo Sistema foi concebido com a melhoria da experiência do usuário em mente.



Através de uma interface intuitiva, as organizações interessadas em se credenciar como Oscips, ou em solicitar autorizações de funcionamento para Organizações Estrangeiras (OEs), encontrarão um processo mais fluido e intuitivo.

Unificando dados para uma gestão mais inteligente

Além das melhorias na usabilidade, o novo sistema também busca otimizar a gestão de dados. Isso será alcançado por meio da integração das bases de dados do antigo Sistema Oscip. Juntamente com o atual sistema em funcionamento (SEI).

Assim, alinhando as ferramentas analíticas de tecnologias avançadas. Certamente, isso não apenas preservará os dados históricos, mas também permitirá um fluxo mais eficaz e controlado dos procedimentos.

Eficiência e modernidade em foco

A nova plataforma também foi projetada para aumentar a eficiência e a celeridade do trabalho dos analistas. Com um sistema mais rápido e moderno, os processos serão agilizados, permitindo que as etapas de credenciamento e autorização sejam concluídas com mais eficiência e em menor tempo.

Um novo horizonte para as organizações da sociedade civil

Com o lançamento iminente do Sistema de Gestão de Oscip e Autorização de Organizações Estrangeiras, o Ministério da Justiça e Segurança Pública se posiciona como um facilitador essencial para as Organizações da Sociedade Civil em todo o Brasil.

Visto que ao simplificar os processos de credenciamento e autorização, promovendo a transparência e a acessibilidade, e empregando tecnologias avançadas para uma gestão inteligente, o novo Sistema marca o início de uma nova era de eficiência e modernidade para essas entidades vitais para o desenvolvimento social do país.

Uma importante oportunidade

Dessa forma, a partir de 11 de setembro, as organizações em São Paulo terão a oportunidade de experimentar essa revolução, que em breve beneficiará OSCs em todo o território nacional. Em resumo, a modernização sistêmica não é apenas sobre adotar tecnologias avançadas; é sobre otimizar processos, reduzir burocracia e melhorar a eficiência operacional.

No contexto das organizações da sociedade civil, como as Oscips, a agilização do credenciamento e das autorizações de funcionamento é crucial. De modo a permitir que essas entidades se concentrem em seus objetivos de interesse público.