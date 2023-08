Modalidade de uso do FGTS pode ACABAR em breve AFETANDO milhares de brasileiros

Uma nova categoria no setor financeiro está se aproximando de seu encerramento. O empréstimo consignado, que recorre a recursos provenientes do FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –, está prestes a ser eliminado em um prazo de alguns dias. O Ministério da Fazenda tornou público que estão analisando estratégias para substituir esse tipo de empréstimo.

Essa resolução integra um conjunto inovador de medidas reveladas pelo titular do Ministério da Fazenda, Fernando Haddad. Esses detalhes foram compartilhados na semana passada. O ministro divulgou essa informação após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na qual o Governo Federal está delineando várias novas propostas relacionadas a crédito que tiver relação ao FGTS.

Assunto sobre empréstimo consignado com recursos do FGTS é antigo

A alteração no empréstimo consignado que está vinculado ao FGTS tem sido um tópico em evolução e objeto de debates pelo titular do Ministério do Trabalho desde o início de 2023. Luiz Marinho advoga pela retenção desses recursos do fundo e limitar os saques estritamente conforme diretrizes estabelecidas.

Certos informantes dentro da pasta afirmaram que essa alternativa já está sob consideração para ser abolida, devido à proximidade entre o presidente e o ministro. No entanto, certos técnicos do ministério ainda estão analisando alternativas para substituir essa modalidade.

Possibilidades fora do uso do FGTS

Essa mesma fonte ainda relatou que o Ministério da Fazenda está mantendo diálogos com instituições bancárias privadas e governamentais a respeito de novas categorias de financiamento que transcendem o FGTS e o empréstimo consignado. A pasta também está sob a crença de que as empresas não estão acessando crédito devido à presença de juros elevados.

O governo está convencido de que o programa de reestruturação de dívidas, conhecido como Desenrola Brasil, desempenhará um papel como um mecanismo que beneficia a participação, tendo em vista indivíduos e famílias. Além disso, também estão sendo consideradas ações específicas e transitórias, como a adoção da TR (Taxa Referencial) como um ponto de referência para certos empréstimos oferecidos pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Empréstimo

Requerer um empréstimo é essencialmente obter recursos por meio de um ato de “tomar emprestado”. Especialistas frequentemente orientam que se opte por essa alternativa apenas em circunstâncias de urgência extrema, devido às taxas de juros elevadas inerentes a essa classe financeira. No entanto, um volume significativo de cidadãos brasileiros não adota essa perspectiva e solicita empréstimos, o que por fim os deixa com encargos pendentes.



É por esse motivo que o governo mantém a convicção de que o programa Desenrola Brasil desempenhará um papel importante. Conquanto, auxiliará um grande número de indivíduos a liquidar suas obrigações provenientes desses empréstimos e acordos de financiamento.

Empréstimo sem análise financeira da Caixa

Para simplificar o procedimento de concessão de empréstimos aos seus clientes, a Caixa Econômica introduziu uma modalidade denominada Penhor Caixa. Essa categoria inovadora introduz no âmbito dos empréstimos uma abordagem que se diferencia pela inexistência de análise de crédito. Além disso, não possui trâmites burocráticos intricados normalmente associados à solicitação de crédito. A ideia é que o cliente possa obter fundos de maneira expedita e descomplicada.

A dinâmica do Penhor Caixa é distintiva e atrativa para os clientes. Ao aderir a essa categoria de crédito, o cliente compromete um bem valioso como garantia para viabilizar o empréstimo. Esse procedimento obvia a necessidade de avaliação de crédito, agilizando o acesso ao montante emprestado.

Diversas categorias de ativos podem ser aceitas como garantia no âmbito do Penhor Caixa. Itens como pratarias, canetas, joias e relógios são elegíveis para o penhor. Essa variedade abrangente de alternativas permite que uma gama mais ampla de pessoas possa tirar proveito dessa nova linha de crédito. O objeto oferecido como garantia será mantido em segurança no cofre da Caixa Econômica Federal até a quitação total do empréstimo.

O processo de adesão ao serviço Penhor Caixa também se destaca pela sua simplicidade. A trajetória se inicia com a seleção dos bens que servirão como garantia para o empréstimo. Posteriormente, o cliente deve providenciar a documentação requerida, a qual inclui prova de residência, CPF e RG. Cumpre salientar que o CPF deve estar em regular situação a fim de que o empréstimo seja aprovado.

Próximos passos

Com a papelada e os artigos de respaldo em mãos, o passo subsequente envolve dirigir-se à agência mais próxima da Caixa. No local, os itens passarão por uma avaliação e o contrato será confeccionado. O processo de avaliação dos itens é efetuado de modo expedito, enquanto o prazo do contrato é estipulado pelo cliente, podendo ser estendido conforme as necessidades individuais. Ao término da sequência, o cliente deixa a agência já portando os fundos necessários.

A restituição dos bens ao cliente ocorrerá quando o período determinado no contrato expirar, ou seja, quando o valor do empréstimo for liquidado por completo. Assim, o Penhor Caixa se manifesta como uma opção cômoda e segura para quem busca um empréstimo, com o acréscimo de taxas competitivas e a conveniência decorrente da dispensa de análise de crédito. Além disso, o benefício da segurança fornecida por uma entidade como a Caixa Econômica Federal não pode ser desconsiderado. Essa nova alternativa, sem dúvida, representa um salto significativo no campo do crédito e emerge como uma escolha vantajosa para os clientes.