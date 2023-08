Modelo OnlyFans arrecada $ 10.000 para Maui Wildfire após GoFundMe proibir arrecadação de fundos nua

A modelo OnlyFans banida pelo GoFundMe por vender fotos nuas para ajudar no combate ao incêndio em Maui ainda está arrecadando muito dinheiro… tudo porque ela levou seus talentos para uma plataforma diferente.

Mariah Casillas que atende por Lavagrll nas mídias sociais, juntou-se a nós no “TMZ Live” na segunda-feira e nos contou sobre seus problemas de arrecadação de fundos com o GoFundMe.

A modelo diz que recebeu até US$ 7.800 em doações no GoFundMe quando a plataforma desligou sua arrecadação de fundos, que envolvia mandando um nu para cada $ 10 doados.

Como ela explica, os nus nunca foram postados no GoFundMe … mas isso não impediu o gigante do crowdfunding de desligá-la por violar os termos de serviço do site, especificamente, a “seção de conduta proibida”.