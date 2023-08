Moeda de 25 centavos que vale até R$3MIL. Saiba onde vender a “Moeda Mula”

Uma pequena moeda pode esconder um significado muito maior do que seu valor nominal. É o caso da moeda de 25 centavos, que pode valer uma pequena fortuna para os colecionadores e entusiastas.

A História da Moeda “Mula”

A moeda de 25 centavos, que circula comumente hoje, é feita de metal dourado. Mas nem sempre foi assim. Houve uma época em que essa moeda tinha uma cor prateada e seu desenho era diferente – um hexágono adornava sua borda interna.

Uma Anomalia Valiosa

Mas o que torna uma dessas moedas tão valiosa é uma anomalia que apareceu durante a cunhagem. Chamada de “mula”, essa versão da moeda pode valer quase R$ 3 mil!

O Que é a “Mula”?

Na linguagem numismática, uma “mula” é uma moeda que combina o anverso e o reverso de duas moedas diferentes. No caso da moeda de 25 centavos, o lado da “coroa” foi cunhado normalmente, com as listras no fundo, o valor e o hexágono.

No entanto, a parte da “cara”, que deveria ter a imagem da efígie (face da república) bem grande dentro do hexágono, saiu com um erro. Na época, a cunhagem foi feita conforme o lado da “cara” da moeda de 50 centavos. Assim, o verso dela tem a efígie à direita e um ramo de folhas à esquerda sob listras.

De acordo com o catálogo de colecionadores, a moeda de 25 centavos “mula” está cotada em R$ 2.800. No entanto, esse preço pode variar conforme o estado de conservação do objeto e a disponibilidade do comprador em pagar.

A Importância da Conservação

Assim como em qualquer coleção, o estado de conservação da moeda é fundamental para determinar seu valor. Uma moeda “mula” em perfeito estado certamente vale mais do que uma que tem sinais evidentes de desgaste.

Onde Encontrar a “Mula”?

Encontrar uma moeda “mula” pode ser uma tarefa desafiadora. Afinal, essa é uma versão bastante rara da moeda de 25 centavos. No entanto, é sempre bom verificar moedas antigas que você pode ter em casa ou que são passadas de geração em geração.

A Fascinação por Moedas Raras

Colecionar moedas é um passatempo que fascina muitas pessoas ao redor do mundo. A busca por moedas raras e valiosas, como a moeda de 25 centavos “mula”, é um desafio e uma aventura para esses aficionados.

A moeda de 25 centavos “mula” é um exemplo perfeito de como um pequeno objeto pode esconder uma grande história – e um grande valor. Para os colecionadores, encontrar uma dessas moedas é como encontrar um tesouro. E para o resto de nós, é uma lembrança fascinante de como a história pode ser encontrada nos lugares mais inesperados.

Onde Vender Moedas Antigas?

Para quem está em busca de vender suas moedas antigas, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas antigas. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Anunciar suas moedas em sites como eBay ou Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio.

Quem Compra Moedas Antigas?

Existem vários compradores de moedas antigas que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Além disso, você também pode fazer parte de grupos de Facebook de negociadores de moedas antigas. No entanto, é preciso ter cuidado para não cair em golpes.